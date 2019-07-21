Живущие в Польше украинцы не проявили активности на выборах в Раду

В Польше наблюдается очень низкая активность избирателей на досрочных выборах в Верховную раду Украину. По разным данным, в республике в настоящее время проживают от 1,5 до 2 млн украинцев.

Небольшая очередь выстроилась у посольства Украины в Варшаве только утром. Она быстро исчезла, в последующие часы украинским избирателям уже не требовалось выстраиваться в очереди, передает ТАСС.

К полудню отдать свой голос в посольство в Варшаве пришли около 500 человек из более чем 19 тыс. зарегистрированных.

Примечательно, что по итогам недавнего второго тура украинских президентских выборов явка на этом участке составила рекордные 4,3 тыс. человек.

В Польше по разным данным проживают от 1,5 до 2 млн украинцев.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.