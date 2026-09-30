Госдума утвердила руководителей комитетов нового созыва

«Единая Россия» получила руководство в 20 комитетах Госдумы девятого созыва

Tекст: Дмитрий Зубарев

Парламентарии на первом пленарном заседании утвердили руководителей 34 профильных комитетов, передает ТАСС.

Согласно принятому постановлению, большинство руководящих постов досталось представителям фракции «Единая Россия». Они взяли под свой контроль 20 направлений работы нижней палаты.

Пять комитетов возглавили депутаты от КПРФ. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» получили в свое ведение по три структуры.

В частности, главным по госстроительству стал Павел Крашенинников, оборону доверили Владимиру Касатонову, а международные дела – Петру Толстому.

Комитет по бюджету и налогам перешел под руководство единоросса Андрея Макарова. Вопросами безопасности и противодействия коррупции займется Василий Пискарев.

Коммунист Владимир Кашин стал председателем комитета по аграрным вопросам, а его коллега Нина Останина будет курировать защиту прав семьи.

Элеонора Кавшар из ЛДПР возглавила комитет по труду и социальной политике. Представитель «Новых людей» Тимур Каноков займется развитием туристической инфраструктуры.

Анатолий Аксаков от «Справедливой России» назначен руководителем комитета по финансовому рынку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты от фракции «Единая Россия» поддержали кандидатуры на должности руководителей 20 парламентских комитетов.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев озвучил список претендентов на эти посты.