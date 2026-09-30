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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 12:09 • Новости дня

    Володин переизбран председателем Госдумы

    Володин переизбран председателем Госдумы
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    Депутаты девятого созыва на своем первом заседании в среду избрали спикером Володина, передает ТАСС.

    За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», отдали голоса 406 парламентариев из 442 присутствовавших. Конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.

    Володин стал первым в истории председателем нижней палаты парламента, который занимает этот пост более двух сроков подряд.

    Ранее он возглавлял Госдуму седьмого и восьмого созывов. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» своих кандидатов на должность спикера не выдвигали.

    Кроме того, парламентарии утвердили двух первых вице-спикеров и девять заместителей председателя. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

    Шесть из девяти должностей вице-спикеров заняли представители «Единой России», включая Владимира Васильева, Александра Жукова и Виталия Савельева.

    Заместителями председателя также стали Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Александр Бабаков от «Справедливой России».

    «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры нижней палаты парламента.

    Президент Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с лидерами политических партий.

    29 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение не переходить на работу в Государственную думу нового девятого созыва.

    Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантные места в парламенте другим зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Соответствующее решение было принято членами ведомства на прошедшем во вторник заседании. Согласно официальным документам, места министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра столицы Сергея Собянина, военного корреспондента Евгения Поддубного и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой освободились из-за их официального отказа.

    Теперь эти мандаты перейдут следующим по списку политикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».

    Во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (2)
    28 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях

    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях

    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях
    @ Анна Исакова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского особенно не хватает в нынешних условиях.

    Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал Путин в ходе встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Геннадий Зюганов единогласно избран руководителем фракции КПРФ в Государственной думе нового созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

    Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вновь стал руководителем партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Решение об избрании было принято депутатами единогласно, передает ТАСС.

    Первым заместителем руководителя фракции коммунистов избран Николай Коломейцев. На пост первого вице-спикера Госдумы представители КПРФ выдвинули кандидатуру Ивана Мельникова. По словам Афонина, за эти кадровые решения члены фракции также проголосовали единогласно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме.

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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    29 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры Госдумы, на пост первого вице-спикера выдвинута Ирина Яровая.

    Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме на первом организационном собрании единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента девятого созыва. Участники заседания также определились с другими ключевыми должностями, передает ТАСС.

    «Решение принято», – констатировал руководитель фракции Дмитрий Кобылкин по итогам голосования депутатов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев добавил, что кандидат обладает богатым опытом и способен обеспечить слаженную деятельность палаты.

    Кроме того, на должность первого вице-спикера была выдвинута Ирина Яровая. На посты вице-спикеров предложены кандидатуры Владимира Васильева, Александра Жукова, Виталия Савельева, Анны Кузнецовой, Алексея Гордеева и Виктории Абрамченко.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение высокой результативностью работы нижней палаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание нового состава депутатов назначено на 30 сентября.

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    28 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.

    На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.

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    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

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    28 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с реальными доходами граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Госдуму партий заявил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованы и соизмеримы с доходами населения.

    Глава государства подчеркнул, что вопрос тарифов ЖКХ является очень чувствительным и острым для людей, пишет РИА «Новости». «Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», – сказал президент.

    Он добавил, что регулирование тарифов – это тонкая работа, которой правительство и парламент должны заниматься ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 65 регионах в коммунальные тарифы необоснованно включили более 10 млрд рублей.

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    29 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Замглавы Минстроя освобожден от должности из-за перехода в Госдуму

    Замглавы Минстроя Леонов уволился из-за избрания в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Валерий Леонов освобожден от должности заместителя министра строительства и ЖКХ по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

    Напомним, Госдума девятого созыва сформировалась в полном составе. Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Также Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах.

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    29 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуры на должности руководителей 20 парламентских комитетов девятого созыва.

    Парламентарии от фракции «Единая Россия» определились с кандидатами на посты руководителей 20 комитетов Государственной думы, передает РИА «Новости». «Решения приняты единогласно. На первом собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме IX созыва депутаты поддержали выдвинутые партией кандидатуры на должности председателей 20 думских комитетов», – говорится в сообщении думской фракции.

    Кроме того, партия определила претендентов на посты председателей комиссий Государственной думы.

    Ранее на должность спикера нижней палаты парламента фракция единогласно выдвинула Вячеслава Володина.

    До этого председатель партии Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов на посты руководителей комитетов нижней палаты парламента. Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Государственной думе девятого созыва создадут 34 комитета.

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    28 сентября 2026, 23:20 • Новости дня
    Путин пожелал успехов руководству прошедших в Госдуму партий

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу девятого созыва, и поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера.

    «Спасибо вам. Надеюсь, что то, о чем мы сейчас договорились, будет реализовано, и хочу пожелать вам успехов», – приводит РИА «Новости» слова президента на встрече с руководством политических сил.

    В ходе общения с лидерами партий Владимир Путин выразил полную поддержку кандидатуре Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы нового созыва.

    Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября. По его результатам места в парламенте получили представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку Володина высокой результативностью работы Госдумы.

    Путин заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 22:16 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о поддержке кандидатуры Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва с учетом мнения президента России.

    Партия «Единая Россия» приняла решение выдвинуть Вячеслава Володина на должность председателя Государственной думы девятого созыва, передает ТАСС. Такое решение было принято на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии.

    «Я знаю вашу позицию по этому вопросу. Мы советовались. И по итогам нашего разговора в рамках проведенного совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета партия приняла решение поддержать [кандидатуру] Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной думы, имея в виду вашу позицию», – заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Это заявление прозвучало во время встречи президента России с руководством политических партий. Решение было принято с учетом мнения главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным пост руководителя нижней палаты парламента.

    В Кремле объяснили поддержку кандидатуры Володина высокой результативностью работы Государственной думы.

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    28 сентября 2026, 21:26 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России

    Путин: Попытки зарубежных спецслужб сорвать выборы в России провалились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий заявил, что все попытки зарубежных спецслужб сорвать выборы в Государственную думу потерпели полную неудачу.

    Глава государства подчеркнул, что граждане защитили свое суверенное право самостоятельно определять будущее страны. По его словам, для вмешательства во внутренние дела России планировалось использовать в том числе террористические методы, передает РИА «Новости».

    Выборы в нижнюю палату парламента девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. По результатам голосования в новый состав Государственной думы прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о беспрецедентной киберагрессии во время выборов в Госдуму.

    Российский лидер заявил, что прошедшее голосование подтвердило легитимность органов государственной власти.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил своего коллегу с успешным завершением избирательной кампании.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в октябре 2026 года: православный календарь, главные даты и постные дни

      В октябре 2026 года православные христиане отмечают несколько значимых церковных дат. 8 октября приходится преставление преподобного Сергия Радонежского, 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, 19 октября – память апостола Фомы, 26 октября – празднование Иверской иконы Божией Матери. Многодневных постов в октябре нет, но сохраняются обычные постные среды и пятницы. Рассказываем, какие церковные праздники будут в октябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда нужно поститься и какие народные запреты не являются церковными правилами.

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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