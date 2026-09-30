Готовивший теракт на концерте Свифт радикал проиграл суд против Disney

Reuters: Готовивший теракт на концерте Свифт террорист проиграл суд Disney

Tекст: Мария Иванова

Истец обвинил создателей документального сериала о певице в незаконной демонстрации дома его родителей, пишет Reuters.

Суд в Вене постановил, что показанный в фильме адрес не требует высшего уровня правовой защиты, так как на момент съемок мужчина там не проживал. В ходе разбирательства выяснилось, что здание демонстрировалось всего несколько секунд, а имя преступника создатели картины не называли.

В мае злоумышленник получил 15 лет тюрьмы за планирование атаки на августовских концертах исполнительницы. Мероприятия отменили после предупреждений спецслужб о возможной угрозе, отмечает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае австрийский суд приговорил готовившего атаку на венском концерте американской певицы боевика к 15 годам заключения.

В прошлом году прокуратура Германии обвинила выходца из Сирии в подготовке нападения на мероприятие исполнительницы.