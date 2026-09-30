Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.2 комментария
Рейс Flydubai вернулся на маршрут после драки пилотов
Пассажирский лайнер авиакомпании Flydubai возобновил движение в Израиль после вынужденного возвращения в Объединенные Арабские Эмираты из-за потасовки в кабине экипажа.
Самолет направляется на северо-запад над территорией Иордании и постепенно снижает высоту, передает РИА «Новости».
Борт покинул Дубай на 26 минут позже установленного расписания. Ожидается, что лайнер приземлится в пункте назначения в 14.39 мск.
В среду утром другой самолет этого же перевозчика подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.
Представители авиакомпании подтвердили, что причиной инцидента стала драка между пилотами во время полета. Из-за этого следующий рейс развернулся на половине пути.
Как писала газета ВЗГЛЯД, второй летевший в Израиль самолет получил команду вернуться в ОАЭ.
До этого второй пилот другого рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна.
Пассажиры лайнера самостоятельно обезвредили вооруженного злоумышленника.