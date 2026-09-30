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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 14:47 • Новости дня

    Эксперты: Качественное обновление Госдумы соответствует запросу избирателей

    ЭИСИ и ВЦИОМ: Итоги Выборы отразили запросы общества на консолидацию и меритократию

    Эксперты: Качественное обновление Госдумы соответствует запросу избирателей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Победа «Единой России» на прошедших выборах подтвердила консолидацию общества вокруг курса президента. А рекордная явка и высокая доля ветеранов СВО отразили главные запросы общества. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ: «Эпилог: как выборы 2026 года охарактеризовали политическую систему России».

    Думская кампания впервые проходила в условиях СВО. И это неминуемо наложило свой отпечаток на результаты, сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. По его словам, в этом смысле выборы стали «форматом обеспечения дополнительной легитимности».

    «Особенно важно, что Россия, несмотря на угрозы, шантаж и удары беспилотников противника, спокойно провела выборы и в 2024 году, и в 2026 году», – продолжил аналитик. Он также отметил, что сплоченность вокруг флага, которая наблюдалась на протяжении всей кампании, а также отмечается по итогам голосования, «перерастает в онтологическую консолидацию общества».

    «Я называю это – «Путинский консенсус». Он обусловил всю кампанию, заставил партии работать по алгоритму: чем меньше популизма – тем визуально меньше патернализма», – указал политолог.

    Помимо СВО, свое влияние на выборы оказали западные санкции и усиленные атаки на регионы, заметил в свою очередь Валерий Федоров, директор ВЦИОМ. «Выборы были скорее не межпартийной борьбой, а референдумом о доверии курсу президента. Люди понимают, что через поддержку действующего руководства лежит путь к миру, стабилизации, послевоенному восстановлению и долгосрочному развитию», – объяснил спикер.

    Среди причин рекордной явки он назвал трехдневный формат выборов, развитие ДЭГ, особую активность прифронтовых регионов и возможность проголосовать досрочно.

    Главным итогом выборов эксперт считает сохранение пятипартийной структуры Госдумы при изменении пропорций количества мандатов. «Единая Россия» выступила как партия президента и верховного главнокомандующего, а руководители субъектов возглавили региональные группы. Народная программа и привлечение ветеранов СВО стали стержнем партийной кампании», – детализировал он.

    «КПРФ осталась партией номер два. ЛДПР показала хорошие результаты и «перезагрузилась». «Новые люди» укрепили фракцию и расширили влияние. Они претендуют на статус голоса городского среднего класса. «Справедливая Россия» не оправдала ожиданий, тем не менее осталась в Госдуме», – отметил социолог.

    Спикер также указал на трансформации в российском самосознании, которые можно зафиксировать по итогам выборов: цивилизационная самобытность стала общественной нормой, патернализм заменяется взаимной субсидиарностью, усиливается институт семьи и меритократия.

    Согласно социологии*, основу электората «Единой России» составляет патриотически настроенное население, поддерживающее президента и считающее трудности временными, указал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «94% сторонников ЕР гордятся российским гражданством, 67% считают российскую самоидентичность ведущей, а главным предметом гордости за страну называют президента Владимира Путина», – продолжил он.

    Социолог также указал на возросший общественный запрос на меритократию: 84% одобряют привлечение участников СВО в органы власти. «В целом 74% избирателей «Единой Россия» ожидают улучшений уже в следующем году», – добавил он. Что касается других групп, то электорат ЛДПР гордится в большей степени историей и масштабами страны, а приверженцы «Новых людей» – культурой, народом и природой. Сторонники КПРФ оценивают ситуацию критически и не ожидают улучшений», – детализировал докладчик.

    Высокая явка на выборах показала такую консолидацию общества, которую не смогло предсказать даже большинство социологов, заметил Дмитрий Гусев, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). «Одними из главных тем кампании были СВО, патриотизм, поддержка бойцов и их семей. Протест провалился, и в том числе этим обусловлены высокие показатели «Единой России». Также успех партии власти зиждется на конкретных делах, заложенных в народной программе», – подчеркнул политолог.

    Коснулся спикер и ситуации с другими партиями. «Главный слоган КПРФ – «Вернем России будущее» – не сработал. Высокие результаты ЛДПР обеспечены использованием образа Жириновского и применением консервативного популизма. «Новым людям» удалось консолидировать прогрессивистов и предпринимателей. «Справедливой России» остаться в Думе помогла ставка на социалистический популизм и ультрапатриотизм», – перечислил он.

    По его прогнозу, основная борьба в ближайшем пятилетнем электоральном цикле развернется вокруг президентских выборов 2030 года. «Информационное давление на Россию будет расти. Кроме того, принципиальной для всех политических сил страны станет судьба СВО: ее дальнейшая эскалация или победа России. В фокусе внимания останется и социально-экономическая ситуация, и предложения простых популистских решений на политическом рынке», – объяснил аналитик.

    Отдельно аналитики остановились на роли ветеранов и участников СВО. Так, Никита Сетов, замгендиректора по работе с органами государственной власти КГ «Полилог», напомнил, что в Госдуму прошли 46 ветеранов СВО, в том числе участники президентской программы «Время героев», большинство из них – члены «Единой России».

    «У участников спецоперации крайне выраженная терминальная искренность, у них чувство справедливости выражено наиболее сильно, в понимании, что хорошо и что плохо в части настоящего и будущего страны, в части честности работы со своими избирателями. Будет интересно увидеть, как эти почти 10% Думы покажут себя и с точки зрения инициатив, и с точки зрения «полевой» работы с людьми, которые их избрали», – отметил эксперт.

    Также, указал он, в Госдуму прошли 28 участников конкурса «Лидеры России – политика». «Обновление российской политической системы обретает системную модель. Это плюс в глазах избирателя, являющегося не просто голосующим субъектом, а компетентным заказчиком. Он прекрасно знает, что ему нужно получить от тех людей, за которых он отдал голос», – резюмировал политолог.

    *Результат телефонных опросов, проведенных ИНСОМАР 27–30 июля и 3–6 сентября среди 1,6 тыс. россиян. Выборка: стратифицированная квотная репрезентативная с элементами случайного отбора респондентов. Максимально допустимая погрешность: +–2,45%. Опросы проведены ООО «ИНСОМАР» по собственной инициативе.

    29 сентября 2026, 16:13 • Новости дня
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Амурской области во время учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95, в результате погибли шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

    Самолет упал в безлюдной местности. По предварительной информации, один человек получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Полет проходил без боекомплекта. Для расследования обстоятельств происшествия к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии.

    В июне в американском Вашингтоне рухнул военный самолет, вызвав лесной пожар.

    В 2025 году министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер

    Бразильцы раскупают «Смерть Ивана Ильича» Толстого по совету футболиста Скарпы

    Бразильский футболист превратил повесть Толстого в бестселлер
    @ Anderson Lira/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии благодаря видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы.

    Повесть классика русской литературы Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала хитом продаж в бразильском Amazon после публикации видеорецензии полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы. Поисковые запросы о произведении в Google также выросли в несколько раз, передает РИА «Новости».

    Десятиминутный ролик с разбором книги за несколько недель набрал 700 тыс. просмотров на YouTube-канале спортсмена. А сейчас за блогом следят 278 тыс. подписчиков.

    Густаво Скарпа начал делиться мнением о прочитанных книгах около месяца назад. Ранее он уже публиковал видеорецензии на рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» и роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

    Полузащитнику 32 года, он защищает цвета клуба «Атлетико Минейро» с 2024 года, а до этого выступал за английский «Ноттингем Форест», греческий «Олимпиакос» и команды Бразилии. В 2017 году провел один матч за сборную страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на базе Федерального университета Рио-де-Жанейро начал работу центр изучения русской культуры.

    Ранее произведения Льва Толстого вошли в число самых скачиваемых книг среди пассажиров московского метро. А американский экономист Джеффри Сакс назвал этого русского писателя героем для всего человечества.

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    30 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах

    Юрист Карпов: Маркетплейсы обяжут вернуть деньги после отмены заказа за 10 дней

    Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские маркетплейсы обяжут возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней после оформления соответствующего требования покупателем, сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов.

    С 1 октября 2026 года онлайн-площадки обяжут возвращать покупателям средства за товары не позднее 10 дней с момента оформления заявки на возврат. Ранее маркетплейсы устанавливали эти сроки самостоятельно.

    «С учетом тех изменений, которые вступают в силу с 1 октября 2026 года, возврат денег за товар, который вы вернули, должен прийти не позднее десяти дней с момента, когда покупатель оформил соответствующее требование – заявку на возврат товара», – сказал Карпов передает ТАСС.

    Эксперт уточнил, что правила отказа от продукции надлежащего качества не изменились. Покупатель вправе отказаться от покупки в любой момент до ее получения, а после доставки – в течение семи дней. При этом расходы на обратную пересылку качественного товара ложатся на потребителя.

    Ожидается, что в приложениях и на сайтах маркетплейсов появятся новые функции для оформления возвратов, особенно для бракованных вещей.

    Юрист посоветовал аккуратно вскрывать упаковку, сохраняя бирки и штрих-коды, чтобы избежать трудностей при возврате товара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы. Глава ЦСР сообщил о запрете навязанных скидок на маркетплейсах.

    Эксперт рассказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе.

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    29 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    Пропавших в крымской Красной пещере туристов нашли живыми

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели нашли четырех пропавших в крымской Красной пещере путешественников, их состояние удовлетворительное, их выводят наружу, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «Спасатели обнаружили четырех туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Ранее во вторник стало известно, что в районе Красной пещеры пропала группа туристов, после чего началась спасательная операция, в ходе которой в пещере был обнаружен обвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили  трое мужчин и женщина. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

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    30 сентября 2026, 02:53 • Новости дня
    Разыскивавший Чикатило следователь назвал новую версию пропажи Усольцевых

    Экс-следователь Яндиев счел криминал причиной пропажи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    Пропавшая в 2025 году в красноярской тайге семья Усольцевых могла стать жертвой преступления, укрывшись от непогоды в одном из ближайших населенных пунктов, предположил бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев.

    «Усольцевы попали под дождь и, вероятнее всего, стали возвращаться. Возможно, зашли к кому-то и могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления… Я думаю, правоохранительным органам надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте», – заявил Яндиев РИА «Новости».

    Эксперт исключил версию отъезда за границу или нападения медведей, так как следов зверей обнаружено не было.

    «Вероятнее всего, они стали жертвами преступления», – считает бывший следователь.

    Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулись. Поисковикам удалось найти только автомобиль семьи, внутри которого находились паспорта и около 300 тыс. рублей.

    Правоохранительные органы считают наиболее вероятной причиной произошедшего несчастный случай, однако криминальная версия также не исключается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Сын Ирины Усольцевой опроверг слухи о наличии у отчима тайной жены, но предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.

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    29 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о готовности отправить две бригады в Прибалтику

    Премьер Чехии Бабиш заявил о готовности послать две бригады в Прибалтику

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика готова направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае их вооруженного конфликта с Россией.

    Чехия готова направить две механизированные бригады на помощь странам Прибалтики в случае нападения со стороны России. Премьер-министр Андрей Бабиш по итогам разговора с президентом Петром Павелом пояснил, что республика намерена действовать активно и выполнить обязательства по пятой статье Североатлантического договора. Глава кабмина добавил, что более подробные данные от спецслужб скрыты под грифом секретности, передает ТАСС.

    Во вторник посольство России в Бельгии предупредило НАТО об опасности безответственного курса в отношении Калининградской области, который повышает риск прямого вооруженного столкновения. Дипломаты указали, что альянс ведет масштабную кампанию для раздувания мифа о российской угрозе и распространяет ложные данные о якобы планах Москвы атаковать Прибалтику до 2029 года.

    В дипмиссии подчеркнули отсутствие у Москвы мотивов для боевых действий против прибалтийских стран, однако напомнили о готовности использовать все средства для защиты российской территории. Президент Владимир Путин ранее называл заявления о подготовке нападения на Европу провокацией и дезинформацией, направленной на обман собственного населения.

    Ранее в Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины.

    Президент Чехии Петр Павел потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    29 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла десятое место в мире по потреблению кофе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вошла в десятку мировых лидеров по объему выпитого кофе, при этом абсолютное первенство досталось жителям США и Бразилии, следует из данных Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).

    По итогам завершившегося кофейного года Россия заняла десятую строчку в мировом рейтинге потребителей этого напитка, передает РИА «Новости». Жители страны выпили 4,37 млн мешков кофе, что на 1,7% меньше показателей 2020 года. В среднем на одного россиянина приходится 1,8 кг кофе в год.

    Абсолютными лидерами рейтинга стали США и Бразилия, потребившие 24,6 млн и 23,5 млн мешков соответственно. В пятерку также вошли Германия, Япония и Индонезия. Всего в мире за прошедший год выпили 180,6 млн мешков кофе, каждый из которых весит 60 кг.

    Наибольший рост потребления с 2020 года зафиксирован в Китае – на 13,8%. При этом больше всего кофе на душу населения пьют в Люксембурге, где на одного жителя приходится 19,85 кг в год. В лидерах по этому показателю также оказались Мальдивы, Финляндия, Андорра и Норвегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российский бизнес нарастил закупки кофейных зерен из Нидерландов почти на 40%.

    За первые четыре месяца 2026 года Россия заработала почти 100 млн долларов на поставках растворимого кофе за рубеж.

    При этом весной страна более чем вдвое сократила импорт бразильского кофе.

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    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей

    АТОР: Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей

    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость оформления испанской визы для россиян увеличилась до 8,8 тыс. рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Дополнительно необходимо оплатить сервисный сбор визового центра в размере 1,4 тыс. рублей, передает ТАСС. «Испанский визовый центр обновил тарифы для заявителей в России. Визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, он повысился примерно на 1,5 тыс. рублей из-за изменения курса евро к рублю. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра – 1444 рубля», – сообщили в АТОР.

    Запись на подачу документов в Москве на первую половину октября откроется в ближайшее время. Представители АТОР отметили, что получение визы занимает около четырех-пяти недель, поэтому оформить документы до Нового года вполне возможно.

    Подавать заявление разрешается не ранее чем за шесть месяцев до поездки и минимум за 15 рабочих дней. Из-за высокого спроса срок рассмотрения документов в Генеральном консульстве Испании может увеличиться до 45 дней и более.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, время ожидания рассмотрения документов россиян на въезд в Испанию выросло до 45 дней.

    Страны Евросоюза ужесточили требования к заявителям на получение шенгенских виз.

    Еврокомиссия исключила из доклада о состоянии Шенгенской зоны статистику по выданным гражданам России разрешениям.

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    30 сентября 2026, 06:45 • Новости дня
    Лингвист предрек превращение ошибки «то что» в языковую норму

    Филолог Пахомов: Ошибка может стать языковой нормой

    Tекст: Катерина Туманова

    В русском языке может появиться новый составной подчинительный союз «то что», который сейчас считается грамматической ошибкой, заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

    Ошибочное употребление выражения «то что» в речи россиян может вскоре стать языковой нормой. По мнению экспертов, в русском языке формируется новый составной подчинительный союз, передает РИА «Новости».

    «Если говорить о том, что из ошибочного сейчас может стать нормативным, конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое «то что». Это место, где тоже сейчас идут баталии: «он сказал, то что завтра придет». И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз», – сказал Пахомов.

    Специалист пояснил, что в настоящее время подобная конструкция считается ошибкой. Однако популярность этого выражения среди молодежи указывает на потребность языка в новом союзе, аналогичном «потому что» или «в случае если».

    По оценке филолога, изменение нормы не является деградацией языка, а отражает его естественное развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Грамота.ру» исключили появление слова «ложить» в словарях. Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок».

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

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    30 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Губернатор ввел режим повышенной готовности в Забайкалье из-за животных

    Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за животных

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход диких животных в населенные пункты заставил правительство Забайкалья ввести в регионе режим повышенной готовности, сообщил губернатор Александр Осипов в Max-канале.

    «В Забайкалье вводим режим повышенной готовности. Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населённые пункты нашего края требует особого внимания», – написал он.

    Осипов добавил, что поручил главам округов создать рабочие группы, оповестить население, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, а также  пресекать бесконтрольный выпас скота.

    В школах Забайкальского края намерены провести дополнительные инструктажи, а для детей определить безопасные маршруты.

    Медиков призвали быть готовыми оказать помощь, включая санитарную авиацию.

    «Земляки, будьте предельно внимательны и осторожны. При обнаружении дикого животного в черте населённого пункта немедленно сообщайте в экстренные службы. Не пытайтесь приближаться к хищнику или подкармливать его», – призвал губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Охотоведы застрелили четырех медведей в Забайкалье. Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.

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    30 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    В Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В сложнейших условиях подземелья, при полной темноте и высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил поисково-спасательную операцию, передав четырех спасенных туристов медикам.

    Преодолевая завалы и сложные участки, спасатели продвигались вперед и вели поиски четырех туристов (трое мужчин и одна женщина), которые были найдены в районе Голубиной пещеры в удовлетворительном состоянии и успешно эвакуированы на поверхность, рассказали в Max-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

    Спасатели также рассказали, что спелеологи-любители заблудились в крымских горах из-за невозможности отыскать нужный проход между пещерами. Они отправились по маршруту между Голубиной и Красной пещерами и заблудились, передает РИА «Новости».

    «Они не нашли прохода из Голубиной в Красную пещеру и развернулись обратно, а там их встретили спасатели», – рассказали в пресс-службе МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника пропавших в Крыму в Красных пещерах туристов нашли живыми. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

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