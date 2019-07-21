Украинская оппозиция предупредила об угрозе срыва выборов в Донбассе

Массовые нарушения в ходе выборов в Раду зафиксированы в 49-м избирательном округе Донецкой области, сообщили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей», – заявили в партии.

Представители партии зафиксировали факты выноса бюллетеней с двух избирательных участков, массового подвоза и подкупа избирателей, раздачу агитационных материалов членами участковых избирательных комиссий.

«Материалы по всем фактам нарушений собраны и будут переданы правоохранительным органам», – пообещали в партии.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Явка по состоянию на 16.00 составила 34,71%. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.