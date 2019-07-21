Количество уголовных дел по выборам на Украине выросло до 44

Национальная полиция Украины открыла 44 уголовных дела на основании сообщений о нарушениях избирательного законодательства на внеочередных выборах в Раду.

«По состоянию на 18 часов в подразделения полиции поступило 1792 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего таких сообщений зарегистрировано в Днепропетровской (237) и Донецкой (242) областях и Киеве (129)», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Нацполиции.

На основании обращений открыто 44 уголовных производства: 23 – о незаконном использовании избирательного бюллетеня, шесть – о подкупе избирателей, пять – о препятствовании осуществлению избирательного права.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Явку назвали самой низкой с 2012 года. Оппозиция заявляла о нарушениях.