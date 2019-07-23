На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.

После подсчета 93% протоколов, «Европейская солидарность» уступила третье место партии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, передает ТАСС.

По данным ЦИК, у политической силы Порошенко насчитывается 8,13% голосов, у Тимошенко – 8,18%.

Лидером все еще является партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» с 43,13%. На втором месте находится «Оппозиционная платформа – За жизнь» – количество голосов выросло до 13,05%.

Замыкает пятерку партий, которые проходят в Раду, «Голос» музыканта Святослава Вакарчука с 5,85% голосов.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

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