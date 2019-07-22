Выборы в Раду признаны состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Украины признала внеочередные выборы в Верховную раду, прошедшие в воскресенье, 21 июля, состоявшимися.

«На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании нет. Она состоялась», – передает ТАСС слова главы ЦИК Украины Татьяны Слипачук.

Напомним, после обработки 45,00% протоколов партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,34% и со значительным отрывом опережает ближайшего соперника – партию Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – за жизнь» (12,81%).