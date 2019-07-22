На выборах в Раду обработано 45% протоколов

После обработки 45,00% протоколов партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,34% и со значительным отрывом опережает ближайшего соперника – партию Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – за жизнь» (12,81%).

Согласно данным на сайте ЦИК Украины, партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» находится на третьем месте с результатом в 8,68% голосов избирателей. Следом – «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,07%).

Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» – 6,40%.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук выразил готовность «к каким-либо должностям» и потребовал продолжить курс Украины в НАТО.