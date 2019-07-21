Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что партия готова работать, но разговоры о формате коалиции преждевременны.

«Мы готовы брать на себя ответственность и готовы к каким-либо должностям», – цитирует «Интерфакс-Украина» ответ Вакарчука на вопрос о готовности партии к коалиции со «Слугой народа» и кандидатурах на пост премьер-министра и спикера.

Он добавил, что разговоры о коалиции преждевременны, пока нет официальных результатов выборов.

«С первого дня после того, как будут понятны окончательные результаты выборов, имея в виду официальные результаты от ЦИК, мы готовы приступить к разговорам с другими политическими силами, которые декларируют те же принципиальные вопросы, которые декларируем мы», – цитирует Вакарчука УНИАН.

В то же время заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин сообщил, что партия точно не войдет в коалицию с пророссийскими партиями.

При этом он не исключил, что «Голос» может войти в коалицию «со старыми политиками», при условии, что они смогут «обновиться не формально, прикрывшись несколькими новыми лицами, а фактически своей программой».

Также партия может составить коалицию с новыми политическими силами, «если за ними не стоят олигархи, не стоит коррумпированный интерес», и готова вести переговоры с партиями «Батькивщина» и «Европейская солидарность», если они смогут «искренне и честно говорить о деолигархизации».

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.

По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.