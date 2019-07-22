Вакарчук потребовал продолжить курс Украины в НАТО для коалиции с Зеленским

Лидер украинской партии «Голос» певец Святослав Вакарчук потребовал продолжить курс Украины в НАТО в качестве условия для участия своей политической силы в будущих коалициях в Верховной раде.

По словам Вакарчука, коалиция в Верховной раде Украины с участием партии «Голос» может быть сформирована только на основе коалиционного соглашения, в котором будут учтены «красные линии» его партии, передает ТАСС.

«Украина движется в Европу, ЕС и НАТО. Закон один для всех. Экономика без олигархов. А депутатов спускаем с неба на землю», – перечислил Вакарчук свои условия.

«Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с такими партиями мы готовы садиться и договариваться», – заявил лидер украинской партии «Голос».

Напомним, в воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности «к каким-либо должностям».

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского «Слуга народа».

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