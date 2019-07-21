Медведчук исключил возможность коалиции с партией «Слуга народа»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и вхождение представителей фракции в кабинет министров Украины.

Медведчук заявил о невозможности формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», передает ТАСС.

«Мы не готовы входить в коалицию с партией «Слуга народа», с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе», – заявил Медведчук в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы будем оппозиционной фракцией: не только «Оппозиционной платформой – за жизнь», мы будем в оппозиции. Будем бороться с властью, за то, чтобы был установлен мир, за то, чтобы изменить экономический курс страны, за то, чтобы восстановить экономические отношения с Российской Федерацией и с другими странами СНГ для того, чтобы создать и построить успешную страну – вот наши задачи», – подчеркнул Медведчук.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» при этом отметил, что его фракция поддержит власть в попытках установить мир в Донбассе, что, по его мнению, является главной задачей действующего руководства Украины.

Он также выразил сомнение в возможности вхождения представителей фракции в кабинет министров Украины. «Я пока подобной ситуации не вижу и даже не могу смоделировать. Вряд ли подобное состоится, и наши представители не будут во власти, потому что мы в оппозиции», – указал Медведчук.

По его словам, единственным условием, при котором такой сценарий был бы возможен, является возможность представителя партии выполнять программу «Оппозиционной платформа – За жизнь» на своем посту, что представляется ему маловероятным.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

Украинская полиция получила около 1,8 тыс. сообщений о нарушениях, возбуждено 44 уголовных дела. Явку назвали самой низкой с 2012 года.

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