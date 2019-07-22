Оппозиция потребовала обсудить конфликт в Донбассе на первом заседании Рады

На первом заседании нового состава Верховной рады Украины будут подняты вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

По словам Бойко, на первом заседании нового состава Верховной рады Украины будут подняты вопросы, которые касаются урегулирования военного конфликта в Донбассе.

«В первую очередь то, что для нас свято и будет на первом заседании (...). Вся ответственность лежит на новом составе парламента. Будь там, какая-то коалиция, оппозиция, люди требуют решить этот вопрос. Чем ближе к линии фронта, тем жестче звучат эти требования», – сказал Бойко в эфире телеканала «112 Украина».

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности к «должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского «Слуга народа».

По словам сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, на выборах в Раду пока лидирует «партия войны», из-за которой украинцев может ждать «катастрофическое» будущее.

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