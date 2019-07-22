Украине предсказали «катастрофическое» будущее

На внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны», из-за которой украинцев может ждать «катастрофическое» будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам Рабиновича, без активного участия жителей Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Запорожья и Херсона в избирательном процессе происходит «безумие», передает РИА «Новости».

«Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины», – сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности к «должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского «Слуга народа».

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