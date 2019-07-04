Путин объяснил, кто не исполняет Минские соглашения

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьером Италии Джузеппе Конте заявил, что от Москвы нельзя требовать выполнения той части Минских соглашений, которые зависят от Киева.

«Нельзя требовать от России исполнения Минска-2 в той части, которая от нас не зависит. Минск-2 требует восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно отменить указ (экс-президента Украины Петра) Порошенко о блокаде Донбасса», – приводит слова Путина журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Он отметил, что западные страны должны спросить у украинских партнеров, когда они это сделают, передает РИА «Новости».

«Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Что это будет? Или надо принять решение об амнистии, закон принят – не подписан президентом (Украины). Это прямо записано в Минских соглашениях. И так далее», – сказал Путин.

Он предложил «спокойненько разобраться, кто и что должен сделать», и не перекладывать всю ответственность на одну из сторон.

После переговоров с Путиным Конте заявил, что итальянское правительство будет работать над созданием условий для снятия санкций с России. Напомним, ограничительные меры в отношении Москвы наложены в связи с ситуацией на Украине.