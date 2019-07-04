Италия пообещала работать над снятием санкций с России

Итальянское правительство будет работать над созданием условий для снятия санкций с России, заявил премьер Италии Джузеппе Конте после переговоров с президентом Владимиром Путиным.

«Что касается санкций в отношении России, хочу сказать, что мое правительство всегда занимало очень твердую позицию с первого момента и будет продолжать настаивать на ней. Мы считаем, что санкции не являются целью. Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, это состояние в отношениях не идет на пользу никому.

«Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечений санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций – это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям», – передает слова Конте «Интерфакс».

Президент России также призвал Италию бороться за возвращение к нормальным отношениям Москвы и ЕС.

«Мы надеемся на то, что Италия будет эту свою позицию высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно: за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом», – передает слова Путина ТАСС.

Также он выразил надежду, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от санкций и будет выстраивать хорошие отношения с Россией.

Президент России, говоря о смягчении позиции вице-премьера Италии Маттео Сальвини в отношении Москвы, отметил, что в Кремле уже привыкли к заявлениям, что российская сторона «должна сделать какие-то шаги», передает РИА «Новости».

«Относимся к ним сдержанно», – сказал Путин.

По словам, Путина, шансы на сближение с ЕС есть всегда, но не все зависит от России.

«Не вижу непреодолимых путей», – заметил российский лидер.

В четверг Путин находится с визитом в Италии. Он уже провел встречи с папой Римским Франциском и президентом Серджо Маттареллой.