Ватикан раскрыл содержание разговора Путина с папой Римским

Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск обсудили на переговорах ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле, заявили в Ватикане.

Также президент России обсудил с главой Римско-католической церкви вопросы межцерковных отношений, передает РИА «Новости».

Встреча Путина с понтификом длилась около часа. Беседа проходила в формате один на один.

Путин прилетел в Италию в четверг. Далее он проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретится с Сильвио Берлускони.