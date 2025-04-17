В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился в Внуково-2.
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом. Борт эмира приземлился в правительственном аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.
Главу Катара сопровождает внушительная делегация, что подчеркивает важность данного визита для двусторонних отношений.
В рамках программы визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Во время переговоров, как ожидается, будут обсуждаться ключевые вопросы в области экономики и политики, а также международные и региональные проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани могут обсудить украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.