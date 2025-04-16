Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Песков: Путин и эмир Катара могут обсудить Украину и Ближний Восток
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани могут обсудить украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями по региональным делам, регион изобилует конфликтным потенциалом», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что Катар играет важную роль в урегулировании многих вопросов, и российская сторона высоко ценит потенциал и уровень торгово-экономического взаимодействия с этой страной.
Ранее государственный министр катарского МИД Мухаммед аль-Хулейфи заявил, что Катар готов укреплять отношения с Россией, несмотря на возможные разногласия во взглядах по ряду вопросов, включая ситуацию в Сирии.