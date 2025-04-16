Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Катар заявил о готовности укреплять отношения с Россией
Катар готов укреплять отношения с Россией, несмотря на возможные разногласия во взглядах по ряду вопросов, включая ситуацию в Сирии, сообщил государственный министр в катарском МИД Мухаммед аль-Хулейфи.
По его словам, Катар и Россия могут не согласовывать свои позиции по некоторым вопросам, однако это не мешает укреплению их взаимоотношений, передает ТАСС.
Аль-Хулейфи подчеркнул, что Доха готова к конструктивному диалогу с Москвой по сирийскому досье и другим региональным проблемам. Несмотря на разногласия, Катар готов содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и укреплению своих связей с Россией.
Катар и Россия также поддерживают регулярные контакты по вопросам, связанным с рынком сжиженного природного газа (СПГ).
По словам аль-Хулейфи, диалог между крупнейшими экспортерами СПГ способствует стабилизации мировых энергетических рынков. Это особенно важно в условиях кризиса цепочек поставок, вызванного конфликтом на Украине.
Кроме того, аль-Хулейфи сообщил о намерении Катара и России изучать возможности расширения экономического сотрудничества с учетом санкций против российских граждан и компаний.
Несмотря на необходимость соблюдения санкций, Катар и Россия стремятся искать новые возможности для совместных проектов, которые соответствуют интересам их народов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани планирует прибыть в Россию 17 апреля для переговоров по двусторонним и международным вопросам.
Ранее президент России Владимир Путин и Тани обсудили по телефону обострение ситуации в секторе Газа и выразили готовность содействовать ее деэскалации.
До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров и премьер-министр Катара обсудили в Дохе кризис на Украине, а также вопросы торгового и экономического сотрудничества между странами.