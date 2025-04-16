Катар заявил о готовности укреплять отношения с Россией

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Катар и Россия могут не согласовывать свои позиции по некоторым вопросам, однако это не мешает укреплению их взаимоотношений, передает ТАСС.

Аль-Хулейфи подчеркнул, что Доха готова к конструктивному диалогу с Москвой по сирийскому досье и другим региональным проблемам. Несмотря на разногласия, Катар готов содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и укреплению своих связей с Россией.

Катар и Россия также поддерживают регулярные контакты по вопросам, связанным с рынком сжиженного природного газа (СПГ).

По словам аль-Хулейфи, диалог между крупнейшими экспортерами СПГ способствует стабилизации мировых энергетических рынков. Это особенно важно в условиях кризиса цепочек поставок, вызванного конфликтом на Украине.

Кроме того, аль-Хулейфи сообщил о намерении Катара и России изучать возможности расширения экономического сотрудничества с учетом санкций против российских граждан и компаний.

Несмотря на необходимость соблюдения санкций, Катар и Россия стремятся искать новые возможности для совместных проектов, которые соответствуют интересам их народов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани планирует прибыть в Россию 17 апреля для переговоров по двусторонним и международным вопросам.

Ранее президент России Владимир Путин и Тани обсудили по телефону обострение ситуации в секторе Газа и выразили готовность содействовать ее деэскалации.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров и премьер-министр Катара обсудили в Дохе кризис на Украине, а также вопросы торгового и экономического сотрудничества между странами.