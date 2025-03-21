Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.8 комментариев
Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Газе
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону обострение ситуации в секторе Газа и выразили готовность содействовать ее деэскалации, а также рассмотрели дальнейшее развитие сотрудничества между странами.
Содержание телефонного разговора между Путиным и эмиром Катара опубликовал Кремль в Telegram-канале. Лидеры двух стран выразили обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность содействовать деэскалации напряженности, а также стремиться к долгосрочной нормализации в регионе.
Кроме того, обсуждались актуальные вопросы развития российско-катарского сотрудничества. Участники беседы подчеркнули значимость итогов недавно прошедшего в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии и условились о применении скоординированных усилий для наращивания инвестиционных связей и расширения кооперации в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, культуре и спорте.
В ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии обе стороны отметили важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар выразили намерение продолжать взаимодействие в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране и оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.
Путин также поздравил руководство и народ Катара с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудили в Дохе кризис на Украине, а также вопросы торгового и экономического сотрудничества между странами.