Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Газе

Tекст: Валерия Городецкая

Содержание телефонного разговора между Путиным и эмиром Катара опубликовал Кремль в Telegram-канале. Лидеры двух стран выразили обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность содействовать деэскалации напряженности, а также стремиться к долгосрочной нормализации в регионе.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы развития российско-катарского сотрудничества. Участники беседы подчеркнули значимость итогов недавно прошедшего в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии и условились о применении скоординированных усилий для наращивания инвестиционных связей и расширения кооперации в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, культуре и спорте.

В ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии обе стороны отметили важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар выразили намерение продолжать взаимодействие в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране и оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

Путин также поздравил руководство и народ Катара с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудили в Дохе кризис на Украине, а также вопросы торгового и экономического сотрудничества между странами.