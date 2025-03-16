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Мантуров обсудил украинский кризис с премьером Катара
Мантуров и премьер-министр Катара обсудили кризис на Украине
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудили в Дохе кризис на Украине, а также вопросы торгового и экономического сотрудничества между странами.
В министерстве иностранных дел Катара подчеркнули, что их премьер-министр вновь подтвердил позицию страны, поддерживающей мирное разрешение конфликта. «Глава совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани принял сегодня первого вице-премьера правительства Российской Федерацией, который в настоящее время находится в стране с визитом», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В Катаре считают, что мирные инициативы должны быть в центре всех обсуждений и стремлений, касающихся конфликта на Украине. Представители обеих стран выразили готовность и далее развивать двусторонние отношения.
Ранее стало известно, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили в Дохе укрепление двусторонних отношений, а также подготовку к заседанию межправительственной комиссии, которое пройдет 17-18 марта.