Эмир Катара обсудил с Мантуровым укрепление связей

Эмир Катара и Мантуров обсудили укрепление двусторонних отношений в Дохе

Tекст: Ольга Иванова

Переговоры прошли в дворце эмира, расположенном в северном пригороде Люсейле. Основной темой переговоров стали пути укрепления двусторонних отношений между Катаром и Россией. Канцелярия эмира сообщила, что обсуждались возможности развития сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих общий интерес, сообщает РИА «Новости».

Мантуров прибыл в Катар во главе делегации, которая примет участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Заседание, запланированное на 17-18 марта, пройдет в закрытом для прессы режиме. Катарскую делегацию возглавит премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Встреча состоится в рамках укрепления сотрудничества между двумя странами и позволит обсудить дальнейшие шаги в совместной работе.

Ранее глава совета министров и МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава МИД России Сергей Лавров поговорили о ситуации в Газе на переговорах в Дохе.