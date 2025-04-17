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Трамп заявил об ответственности Италии за решение по контингенту на Украине
Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.
Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.
Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.
Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.