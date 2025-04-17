Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.