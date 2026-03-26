Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.4 комментария
Напавший в Челябинске на девочку школьник распылил перцовый газ на учителей
Атаковавший учащуюся одной из челябинских школ ученик распылил перцовый баллончик на нескольких педагогов и одноклассницу, сообщил источник в правоохранительных органах.
Школьник распылил перцовый баллончик на нескольких учителей, пока бежал в класс, собеседник ТАСС.
Позже региональный минздрав сообщил, что госпитализация сотрудникам школы не понадобилась. В ведомстве уточнили, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь на месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из челябинских школ ученик девятого класса выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета и выпрыгнул из окна четвертого этажа.