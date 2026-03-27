Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием

Tекст: Антон Антонов

Иванов вместе с защитой завершил ознакомление с материалами второго уголовного дела, где фигурируют обвинения по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Дело в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает ТАСС.

Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на это квалификация его действий будет изменена со взяточничества и отмывания средств на злоупотребление должностными полномочиями, предусмотренное статьей 285 УК.

В рамках соглашения Иванов обязался предоставить следователям информацию о других должностных лицах, причастных к преступлениям, и об их незаконно нажитом имуществе. Ожидается, что это позволит вернуть в бюджет России имущество коррупционеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 года и был уволен в июне 2024 года. В июле 2025 года его уже приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. По текущему делу Иванов вины не признает.