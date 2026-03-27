    Словакия вооружит Европу для войны с Россией
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Хакеры взломали электронную почту главы ФБР
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля
    В Москве представили доклад о пытках российских пленных украинскими врачами
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 23:54 • Новости дня

    Фидан заявил о постепенном смещении внимания Европы с Украины на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    Внимание европейских стран может переключиться с украинского кризиса на события вокруг Ирана на фоне энергетических проблем, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Конфликт вокруг Ирана начинает затмевать украинский кризис, что является тревожным сигналом», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, в Европе появляется тенденция смещать внимание с украинского вопроса на проблемы, связанные с Ираном. Фидан отметил, что европейские страны все больше обеспокоены последствиями энергетического кризиса, что влияет на восприятие ситуации вокруг Украины.

    Министр добавил, что в Европе может сформироваться подход, при котором конфликт на Украине будет считаться менее приоритетным, если он не выходит за ее пределы. Такая динамика, по мнению Фидана, вызывает беспокойство и может оказать влияние на дальнейшее развитие международной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе. В Европе стремятся отделить кризис в Ормузском проливе от других конфликтов, чтобы предотвратить эскалацию и сохранить торговые маршруты, сказал он.

    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    @ Александр Кравченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    27 марта 2026, 13:40 • Новости дня
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на участившиеся атаки иранских беспилотников Саудовская Аравия и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее обмен технологиями и экспертами, пишет Politico.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Politico.

    В ходе визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд была достигнута договоренность о будущем технологическом партнерстве и инвестициях, а также о совместной работе в сфере безопасности. Зеленский отметил: «Мы готовы поделиться нашими наработками и системами с Саудовской Аравией и совместно укреплять защиту жизни людей».

    Президент Украины подчеркнул, что украинцы уже пятый год противостоят тем же атакам с использованием баллистических ракет и дронов, которые сейчас осуществляются Ираном на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он добавил, что у Саудовской Аравии тоже есть возможности, которые интересны Украине, и это сотрудничество может быть взаимовыгодным.

    С начала войны США и Израиля против Ирана в феврале страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, стали чаще подвергаться иранским атакам дронов по энергетической, военной и гражданской инфраструктуре. Украина, располагающая уникальным опытом противодействия массированным атакам дронов с 2022 года, уже отправила свыше 200 своих специалистов по борьбе с дронами в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также собирается направить экспертов в Иорданию и Кувейт.

    Зеленский сообщил, что украинская сторона готова обменять свои дроны-перехватчики и опыт на американские ракеты PAC-3, которыми располагают страны Персидского залива. По его словам, у этих государств есть значительные финансовые ресурсы и опыт противодействия баллистическим угрозам, но им необходимы украинские знания в сфере борьбы с дронами, которые наносят большой ущерб инфраструктуре региона.

    Президент Украины также подчеркнул, что соглашение с Саудовской Аравией станет первым среди ряда подобных договоренностей в регионе. «Наш вклад в безопасность этого региона будет реальным вкладом в глобальную безопасность», – отметил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Британский премьер Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов на Ближний Восток для помощи государствам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников.

    По данным портала Axios, около семи месяцев назад Киев предложил США свои технологии перехвата иранских дронов Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения, а администрация Вашингтона тогда не стала развивать эту инициативу.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    В Тбилиси призвали к полному разрыву с Украиной

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили призвал власти прекратить дружбу с Украиной в случае назначения разыскиваемого Тбилиси беглого генпрокурора Зураба Адеишвили руководителем киевского офиса Интерпола, о чем сообщили украинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это будет не простым кадровым решением, а политической пощечиной Грузии, ее продуманным публичным и циничным оскорблением, – отметил он. – Речь идет об архитекторе кровавого режима (экс-президента) Михаила Саакашвили), одиозной фигуре.

    По его словам, в случае назначения Адеишвили Киев пересечет все «красные линии».

    Давид Картвелишвили напомнил, что постоянно упрекаемая Украиной Грузия сохраняет формат «односторонней дружбы».

    «Однако на такую пощечину необходим принципиальный ответ, – считает аналитик. – Жесткий, системный, чтобы показать готовность к контрмерам на игнорирование твоих интересов».

    Эксперт уверен, что назначение Адеишвили главой украинского офиса Интерпола дает Грузии все основания «полностью пересмотреть отношения с Украиной вплоть до прекращения «односторонней дружбы».

    «Можно поставить вопрос выдворения посла Украины в качестве ответного демонстративного шага, иначе подобные оскорбления (со стороны Киева) могут повторяться в еще более опасной форме», – заявил член «Силы народа».

    Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили.

    27 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных

    @ DoD/Spc. Angelica Golindano, U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран может целенаправленно допустить высадку американских войск на своей территории, чтобы использовать их наземную операцию как ловушку, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    «Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Дэвис считает, что стратегия Тегерана заключается в том, чтобы позволить американцам начать наземную операцию, изматывать их силы и ресурсы, а затем наблюдать за угасанием политической воли в Вашингтоне. По его словам, подобный подход Иран уже использовал в других конфликтах на Ближнем Востоке.

    Подполковник подчеркнул важность давления со стороны американской общественности и конгресса, чтобы предотвратить развитие событий по такому сценарию.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране.

    27 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке

    @ Global Look Press/Keystone Press Agenc/US Navy

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне, пишет пресса Штатов.

    США практически исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке. За четыре недели военной кампании против Ирана американские вооруженные силы использовали более 850 высокоточных ракет, что вызвало серьезные опасения у части чиновников Пентагона, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Один из собеседников издания отметил, что количество оставшихся Tomahawk в регионе стало «тревожно низким». По словам другого источника, если не принять срочных мер, арсенал таких ракет на Ближнем Востоке может быть полностью исчерпан.

    Сейчас Пентагон активно обсуждает варианты восполнения запасов, в том числе переброску ракет из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, а также ускорение темпов производства. В ведомстве также отмечают, что столь быстрый расход ракет может сказаться на будущих военных операциях США.

    Решение президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    В свою очередь, Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем, ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.



    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    В Москве представили доклад о пытках российских пленных украинскими врачами

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в представленном в пятницу докладе члена ОП Максима Григорьева «Доктора Менгеле киевского режима». Там собраны свидетельства преступлений против оказавшихся в украинском плену российских военных. О том, кто давал команду их пытать и методы каких стран использованы Киевом, Григорьев рассказал газете ВЗГЛЯД.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре возглавляемый Григорьевым трибунал представил доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима».

    В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказывают, что подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем отдельно уточняется, что в данном отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – добавил собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – делал инъекции в глаза для изменения их цвета, вскрытия живых, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамеречеловеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    27 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Медведев предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране

    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, вмешательство США в столь отдаленном регионе напоминает ситуацию с войной во Вьетнаме, когда американские власти оказались втянуты в продолжительный конфликт и не смогли найти достойного выхода на протяжении десяти лет, передает РИА «Новости».

    «Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – заявил Медведев. Он отметил, что подобные действия приведут к фатальным последствиям не только для самого региона, но и для всех вовлеченных сторон.

    По мнению Медведева, ситуация может усугубиться из-за позиции Ирана, который неоднократно давал понять, что в случае начала такой операции «руки у него будут развязаны».

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу.

    Ранее Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он также допустил новую крупнейшую войну на Ближнем Востоке.

    27 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские мигранты вынуждены покидать Финляндию и искать работу в других странах ЕС из-за высоких требований к знанию финского языка, отмечают местные СМИ.

    Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

    Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

    Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

    По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

    Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

    Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

    Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. До этого в  Финляндии разоблачили группу мошенников, которые собирали деньги на «помощь украинскому народу» и присваивали значительную часть средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с тяжелыми условиями труда, низкими зарплатами и отсутствием выходных.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений. Об этом он рассказал на концерте, посвященном юбилею Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль в Max слова Путина.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    27 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Израиль объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран
    @ Thanassis Stavrakis/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал наращивание ударов по территории Ирана с распространением операций на новые цели и районы.

    О планах усилить удары Армии обороны Израиля по иранским объектам сообщил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац, передает ТАСС. Он подчеркнул, что атаки затронут новые цели и районы.

    «Атаки Армии обороны Израиля на Иран будут усиливаться и распространятся на дополнительные цели и районы, которые задействованы в создании и использовании оружия против израильских граждан», – заявил Кац.

    Его высказывания привел портал Ynet. В сообщении уточняется, что под ударами окажутся объекты, связанные с разработкой и применением вооружений, представляющих угрозу для жителей Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети заявил о продолжении операции «Рев льва» против Ирана с необходимой интенсивностью.

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов.

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

