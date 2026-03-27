  • Новость часаПВО сбила летевший на Москву беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Словакия вооружит Европу для войны с Россией
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Хакеры взломали электронную почту главы ФБР
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля
    В Москве представили доклад о пытках российских пленных украинскими врачами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 23:44 • Новости дня

    Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропортов Внуково и Домодедово

    Tекст: Антон Антонов

    Временные ограничения действуют в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропортах Калуги и Пензы для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

    В аэропорту Домодедово рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами. Во Внуково, а также в аэропортах Калуги и Пензы временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщило ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!


    27 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей России (96%) считают, что вера – личное дело каждого, при этом 81% допускают существование хотя бы одной сверхъестественной сущности, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Россияне в подавляющем большинстве придерживаются мнения, что религиозные и мировоззренческие убеждения человека – его личное дело, если они не вредят окружающим, сообщает ВЦИОМ. По данным опроса, 96% респондентов согласились с этим утверждением.

    Вера в сверхъестественное оказалась широко распространенной: 81% россиян допускают существование хотя бы одной из девяти исследованных мистических сущностей. Больше всего доверия вызывают святые и духи, защищающие людей в опасности или военных, а также домовые, оберегающие домочадцев.

    Практика обращения к магии и мистике также получила широкое распространение. Шесть из десяти опрошенных посещали священные целебные источники, половина читала гороскопы или обращалась к астрологам, более трети занимались гаданием. Каждый четвертый носит обереги или амулеты.

    Вера в мифических персонажей славянского фольклора встречается реже: лишь каждый третий допускает существование леших, а каждый пятый – русалок. Эти образы воспринимаются скорее как сказочные архетипы, а не сакральные силы.

    В опросе, который проводился ВЦИОМ 27 января, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    Комментарии (19)
    27 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    В народную программу «Единой России» включили модернизацию вокзалов в регионах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Железнодорожные вокзалы в регионах России, согласно народной программе «Единой России». ожидает масштабная модернизация с созданием комфортных общественных пространств и внедрением современных технологий.

    По народной программе «Единой России» и при участии РЖД в ближайшие годы будет реализован проект по обновлению железнодорожных вокзалов в российских регионах. В рамках этой инициативы вокзалы трансформируют в современные общественные пространства с развитой инфраструктурой, безбарьерной средой и учетом потребностей жителей и пассажиров, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Участники круглого стола «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность» партийного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону подчеркнули, что речь идет не только о капитальных ремонтах, но и о переосмыслении функционала вокзалов. Инициатива войдет в обновленную Народную программу партии.

    За последние пять лет модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году начнутся работы по обновлению вокзальных комплексов в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске. Ранее были завершены капитальные ремонты на Ладожском вокзале в Петербурге, а также в Горячем Ключе и Биробиджане.

    «Железнодорожный транспорт важен для жителей нашей страны, учитывая ее огромные масштабы. По народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учетом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжелыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством», – отметил координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», Герой России Владимир Сайбель.

    Особое внимание уделяется строительству модульных вокзалов на небольших станциях. Эти автономные здания возводятся из блочно-модульных конструкций с применением современных технологий и материалов отечественного производства. Уже создано 12 таких вокзалов, которые полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта, оснащены автоматизированными системами для круглосуточной работы.

    Кроме того, продолжается проект по созданию специализированных залов ожидания Центра содействия мобильности – пространства учитывают потребности маломобильных граждан, включая ветеранов боевых действий. Одновременно развивается железнодорожный туризм: новый закон позволяет использовать поезда как «отели на колесах» с расширенным спектром услуг, включая экскурсии и образовательные программы.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Неназванный бизнесмен предложил Путину крупный взнос в пользу России
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что один из участников закрытой встречи с Владимиром Путиным лично выразил желание сделать крупный взнос в пользу государства, передает ТАСС.

    Он опроверг сообщения о том, что эта идея якобы исходила от главы Роснефти Игоря Сечина и касалась целевого направления денег на спецоперацию.

    «Это неправда, что она (идея взносов – прим. ВЗГЛЯД) исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что деньги на СВО. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой», – подчеркнул Песков

    Песков пояснил, что один из участников встречи действительно говорил о том, что считает необходимым выделение для государства определенной, очень крупной суммы денег – и это было его семейное решение.

    На вопрос о личности участника пресс-секретарь ответил, что встреча была закрытой именно для сохранения деталей в тайне.

    Песков также отметил, что многие бизнесмены, заработавшие капитал в 1990-е годы на процессах, связанных с государством, сейчас считают своим долгом помогать стране. По его словам, один из участников встречи аргументировал свое решение тем, что большинство собравшихся начали бизнес в 1990-х и благодаря поддержке государства, поэтому теперь видят необходимость внести свой вклад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    На съезде РСПП в Москве обсуждались предложения по стимулированию внедрения искусственного интеллекта и легализации иностранных моделей для поддержки бизнеса.

    Комментарии (44)
    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев

    Комментарии (15)
    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    @ Александр Кравченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    Комментарии (13)
    27 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    ФСБ задержала заммэра Сочи и двух чиновников мэрии
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сочи сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Федеральная служба безопасности задержала двух руководителей департаментов администрации Сочи и заместителя мэра города, сказал собеседник РИА «Новости».

    О задержаниях агентству сообщили в правоохранительных органах.

    В сообщении уточняется, что речь идет о представителях муниципальной власти курортного города.

    В январе суд удовлетворил иск об обращении в доход государства активов экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных лиц на 1,6 млрд рублей.

    Комментарии (13)
    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    Комментарии (7)
    27 марта 2026, 13:40 • Новости дня
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на участившиеся атаки иранских беспилотников Саудовская Аравия и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее обмен технологиями и экспертами, пишет Politico.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Politico.

    В ходе визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд была достигнута договоренность о будущем технологическом партнерстве и инвестициях, а также о совместной работе в сфере безопасности. Зеленский отметил: «Мы готовы поделиться нашими наработками и системами с Саудовской Аравией и совместно укреплять защиту жизни людей».

    Президент Украины подчеркнул, что украинцы уже пятый год противостоят тем же атакам с использованием баллистических ракет и дронов, которые сейчас осуществляются Ираном на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он добавил, что у Саудовской Аравии тоже есть возможности, которые интересны Украине, и это сотрудничество может быть взаимовыгодным.

    С начала войны США и Израиля против Ирана в феврале страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, стали чаще подвергаться иранским атакам дронов по энергетической, военной и гражданской инфраструктуре. Украина, располагающая уникальным опытом противодействия массированным атакам дронов с 2022 года, уже отправила свыше 200 своих специалистов по борьбе с дронами в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также собирается направить экспертов в Иорданию и Кувейт.

    Зеленский сообщил, что украинская сторона готова обменять свои дроны-перехватчики и опыт на американские ракеты PAC-3, которыми располагают страны Персидского залива. По его словам, у этих государств есть значительные финансовые ресурсы и опыт противодействия баллистическим угрозам, но им необходимы украинские знания в сфере борьбы с дронами, которые наносят большой ущерб инфраструктуре региона.

    Президент Украины также подчеркнул, что соглашение с Саудовской Аравией станет первым среди ряда подобных договоренностей в регионе. «Наш вклад в безопасность этого региона будет реальным вкладом в глобальную безопасность», – отметил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Британский премьер Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов на Ближний Восток для помощи государствам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников.

    По данным портала Axios, около семи месяцев назад Киев предложил США свои технологии перехвата иранских дронов Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения, а администрация Вашингтона тогда не стала развивать эту инициативу.

    Комментарии (11)
    27 марта 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

    @ U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    На мысе Канаверал во Флориде провели запуск ракеты, предположительно гиперзвуковой, оставившей в небе белый инверсионный след, сообщает местный портал Florida Today.

    Испытание неопознанной ракеты, вероятно гиперзвуковой, прошло на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, передает РИА «Новости».

    Запуск в сторону Атлантического океана произошел в четверг примерно в 12.30 по местному времени, что соответствует 19.30 мск. На опубликованной фотографии заметен тонкий белый инверсионный след ракеты на фоне голубого неба.

    По данным портала Florida Today, никаких публичных комментариев по поводу пуска не прозвучало. Издание Orlando Sentinel уточняет, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности ввели временные зоны запрета в воздушном и морском пространстве, аналогичные тем, которые применялись во время прошлых испытаний гиперзвуковых ракет с мыса Канаверал.

    Последний раз подобное испытание на мысе Канаверал проводилось в апреле 2025 года, когда там запустили дальнобойную гиперзвуковую ракету Dark Eagle. Как отмечает местная пресса, официальное название Dark Eagle армия США присвоила комплексу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) всего несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон намеревался развернуть первую оперативную батарею дальних гиперзвуковых ракет LRHW Dark Eagle.

    В мае 2025 года на мысе Канаверал провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью.

    В декабре 2024 года американская армия и флот завершили на мысе Канаверал успешное испытание гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon.

    Комментарии (10)
    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ: США минируют входы в подземные ракетные комплексы Ирана
    @ Staff Sgt. Laiqa Hitt/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы США, по сообщениям, применили противотанковые мины BLU-91/B у подземной ракетной базы близ Шираза, что привело к гибели нескольких человек, пишет TWZ.

    США сбрасывают противопехотные мины у входов в подземные ракетные комплексы Ирана, сообщает TWZ. Иран обвинил США в применении мин в районах рядом с одной из своих так называемых «ракетных городов», утверждая о гибели нескольких человек. По данным иранского агентства Tasnim, «эти взрывные устройства напоминают консервные банки, чуть больше обычных банок с тунцом, и взрываются при вскрытии, что привело к человеческим жертвам».

    В публикациях Tasnim размещены фото мин BLU-91/B, которые используются для поражения бронетехники. Коллектив расследователей Bellingcat подтвердил геолокацию некоторых мин в районе деревни Кафари, примерно в двух километрах от входа в южную ракетную базу Шираз. Представленные видеозаписи показывают рассыпанные мины на территории деревни.

    Bellingcat отмечает, что США – единственный участник текущего конфликта, на вооружении которого стоят эти мины, а их поставки в Израиль не зафиксированы. Уточняется, что происхождение мин на видео пока не подтверждено, однако вероятность того, что иранцы получили к ним доступ или изготовили подделки в целях пропаганды, всё же существует. Центральное командование США отказалось комментировать использование этих мин в ходе операции Epic Fury.

    Сброс мин на подъездах к подземным комплексам может затруднить выдвижение иранских ракетных установок, а также доступ тяжелой техники для расчистки завалов после бомбардировок. Американские мины серии Gator, к которым относится BLU-91/B, предназначены для уничтожения танков и грузовиков и могут делать дороги вблизи ракетных объектов непроходимыми. Последний подтвержденный случай боевого применения этих мин США произошёл во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

    Мины могут быть настроены на самоликвидацию через четыре часа, 48 часов или 15 дней, однако не всегда срабатывают корректно, что увеличивает риск для гражданских лиц, случайно оказавшихся в этих районах. По мнению TWZ, несмотря на отдалённость «ракетных городов» от жилых зон, применение мин остаётся опасным и вызывает обеспокоенность гуманитарных организаций. США не подписывали Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины, однако официально не используют их, а противотанковые мины под запрет не попадают.

    Вопрос о том, является ли этот инцидент единичным или частью более широкой кампании США, пока остаётся открытым. По мнению экспертов, разминирование таких территорий может стать для Ирана сложной задачей и потенциально ограничить возможности для новых ракетных атак по целям на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар США и Израиля по жилому району города Кум привел к гибели шести человек.

    Вооруженные силы США в видеозаписях ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрировали уничтожение снятых с вооружения советских и китайских зенитных комплексов, выступавших ложными целями.

    Вашингтон на фоне затянувшейся войны с Ираном стал избегать прямого признания ответственности за убийство аятоллы Хаменеи.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 08:35 • Новости дня
    Владельца телеканала в России оштрафовали за ложь в фильме о Великой Отечественной
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге «Национальную спутниковую компанию», владеющую телеканалом «Триколор Информ Плюс», оштрафовали за показ документального фильма с ложными сведениями о действиях солдат Красной армии во время Великой Отечественной войны.

    НАО «Национальная спутниковая компания» оштрафована на 3 млн рублей за правонарушение, сообщили в пресс-службе судов города, передает РИА «Новости».

    Суд установил, что 8 апреля 2025 года на телеканале «Триколор Информ Плюс» шла трансляция документального фильма «Мировые войны ХХ века. Война миров. Часть 5. От Москвы до Берлина».

    В нем содержались заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, представленные как факты о насильственных противоправных действиях солдат Красной армии.

    В пресс-службе рассказали, что при рассмотрении дела изучили большое количество материалов, включая специально рассекреченные документы Министерства обороны, которые документально опровергали кадры фильма.

    Один из свидетелей отметил, что достоверность использованных авторами материалов вызывает серьезные сомнения, поскольку в качественных документальных фильмах обычно указывают ссылки на архивы и научные публикации, а в данном случае такие ссылки отсутствовали.

    Представитель «Национальной спутниковой компании» вину в суде не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентарии Государственной Думы во втором и третьем чтениях приняли закон об уголовной ответственности за публичное одобрение или отрицание фактов истребления мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

    Комментарии (12)
    27 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Установлен предок современных обезъян
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Обнаруженные в Египте челюсти и зубы возрастом 17 млн лет указывают на североафриканское происхождение общего предка всех человекообразных обезьян.

    Окаменелые челюсти и зубы, найденные в Северном Египте, могут принадлежать ближайшему известному предку всех человекообразных обезьян, включая человека, пишет New Scientist.

    На участке Вади-Могра исследователи в 2023 и 2024 годах обнаружили четыре образца возрастом около 17–18 млн лет и выделили новый вид Masripithecus moghraensis.

    Один из экземпляров представлен передней частью нижней челюсти с двумя коренными зубами, принадлежащими одному животному, другой – отдельным фрагментом челюсти без коронок зубов. По словам Шурук Аль-Ашкар, «решающим аргументом стало сочетание человекообразных черт в нижней челюсти». Участок сращения половин челюсти напоминает более поздних человекообразных, а коренные зубы низкие, округлые, сильно изрезанные и почти одинакового размера.

    По оценке ученых, Masripithecus moghraensis весил около 25 кг, был крупнее типичных обезьян того времени и по результатам филогенетического анализа уверенно попал в линию гоминоидов. Отмечается, что человекообразные обезьяны отличаются от обычных отсутствием хвоста, а уже к 16 млн лет назад их представители расселились в Европу и Азию.

    Строение зубов и челюсти говорит о гибком рационе: вид в основном питался плодами, но мог перерабатывать орехи и семена благодаря мощной челюсти и сложным молярам. Пока не найдены кости конечностей, ученые не могут сказать, жил ли он преимущественно на деревьях или на земле.

    Размер клыков указывает, что оба найденных экземпляра были самцами, примерно с небольшую самку шимпанзе. Эрик Зайфферт из Университета Южной Калифорнии отметил, что десятилетиями палеонтологи находили в раннем миоцене только сходные виды в Восточной Африке, а теперь стало ясно, что важная часть истории эволюции человекообразных происходила и в Северной Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, необычная находка в Алжире помогла ученым определить прародину рода Homo и сроки выхода предков людей за ее пределы.

    Эксперимент с бонобо Канзи подтвердил наличие у человекообразных обезьян воображения, ранее считавшегося исключительно человеческой способностью.

    Находка в Олдувайском ущелье в Восточной Африке показала использование предками современного человека костяных орудий труда уже 1,5 млн лет назад.

    Комментарии (22)
    27 марта 2026, 10:27 • Новости дня
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне смены приоритетов в США и усиления прагматизма Вашингтона европейское единство сталкивается с новым расколом в трансатлантических отношениях, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Президент Финляндии Александр Стубб высказал обеспокоенность будущим трансатлантических отношений, сообщает Politico.

    Он отметил: «Мы, вероятно, наблюдаем не разрыв, а раскол трансатлантического партнерства». По мнению Стубба, после первых месяцев 2026 года США становятся менее заинтересованными в защите либерального миропорядка, а роль защитника этих ценностей переходит к странам «глобального Севера».

    Стубб напомнил, что еще недавно в своей книге он описывал Европу и Америку как оплот либеральных ценностей, однако теперь видит, что Вашингтон под руководством Дональда Трампа действует все более прагматично и ориентируется на сиюминутную выгоду. Президент Финляндии не скрывает, что ему пришлось пересмотреть свои взгляды в связи с изменениями в мировой политике.

    При этом Стубб продолжает активно укреплять международные связи. Недавно он принимал участие в саммите оборонного объединения Joint Expeditionary Force в Хельсинки, где обсуждал вопросы безопасности с лидерами десяти стран, а также поддерживает регулярные контакты с главами государств и правительств, включая короля Карла, Кира Стармера и Владимира Зеленского.

    Несмотря на угрозы американского президента отказаться от защиты стран НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства, Стубб подчеркивает, что не отказывается от сотрудничества с США и не ставит под сомнение роль альянса. Свой подход к политике он сравнивает с принципами выносливых видов спорта: чтобы добиться максимального результата, необходим баланс между напряжением и стратегическим спокойствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб призвал внимательно относиться к риторике американского лидера о НАТО и учитывать позицию Белого дома по вопросам безопасности.

    Ранее Стубб заявил о завершении эпохи западного доминирования и переходе мира к более многополярному и транзакционному порядку.

    Комментарии (13)
    27 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты высказывали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В Вашингтоне уже открыто обсуждают планы в отношении российской газотранспортной инфраструктуры на Балтике, сказал Лавров, в интервью телекомпании France TV, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что теракты в 2022 году на этих газопроводах произошли при очевидной поддержке западных спецслужб.

    В 2024 году Лавров указывал на причастность Вашингтона к подрывам «Северного потока» и «Северного потока – 2». В 2025 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности назвать заказчиков диверсии.

    Американский инвестор обращался к властям США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».

    Комментарии (18)
    Главное
    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации