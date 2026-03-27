Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью слова Владимира Зеленского о зависимости американских гарантий безопасности Киеву от вывода войск из Донбасса.
Рубио обрушился с критикой на Зеленского, комментируя его слова о гарантиях безопасности со стороны США, передает РИА «Новости».
«Это ложь. <...> Очень жаль, что он так сказал», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
Рубио сообщил, что США довели до Киева позицию России по Донбассу, и теперь решение остается за украинскими властями. По его словам, если украинская сторона не захочет принимать определенные решения и идти на уступки, боевые действия продолжатся.
При этом госсекретарь отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не начнут действовать до завершения конфликта. Он подчеркнул, что эту позицию четко донесли до Зеленского.
До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.