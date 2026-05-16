Российские каратисты полным составом получили визы на чемпионат Европы
Отечественные спортсмены в полном составе отправятся на континентальное первенство во Франкфурт-на-Майне, имея на руках необходимые разрешения для въезда в Германию.
Вся заявленная на турнир национальная команда успешно оформила шенгенские визы, передает ТАСС. Европейские соревнования пройдут во Франкфурте-на-Майне с 20 по 24 мая.
«Все наши спортсмены и тренеры получили визы», – рассказали в пресс-службе Федерации карате России. Представитель организации добавил, что атлеты отправятся на турнир в ночь с 17 на 18 мая прямо с тренировочных сборов на подмосковной базе «Озеро Круглое».
Национальная сборная представлена во всех весовых категориях и командных дисциплинах. Всего заявлено 22 человека, включая двух паралимпийцев, при этом выступать они будут под флагом Европейской конфедерации карате.
В 2025 году первенство Европы принимала Армения, где россияне завоевали четыре медали. Золото принесли Ахмед Ахмедов и Эрнест Шарафутдинов, серебро досталось Юрику Оганнисяну, а бронзовая награда – Анне Чернышевой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале борец Абдулрашид Садулаев получил разрешение на въезд для участия в чемпионате Европы.
Накануне Объединенный мир борьбы допустил отечественных спортсменов к международным турнирам с национальным флагом и гимном.