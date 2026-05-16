Хинштейн сообщил о массированном обстреле Курской области

Глава Курской области Александр Хинштейн в MAX рассказал о непрекращающихся атаках на регион. «Украинские оккупанты за прошедшие сутки более 160 раз обстреляли из артиллерии регион», – заявил губернатор. Он уточнил, что массированному огню подверглись преимущественно отселенные территории.

В период с утра 15 мая по 16 мая системы противовоздушной обороны уничтожили 88 вражеских беспилотников различных типов. Кроме того, зафиксировано 12 случаев сброса взрывных устройств с дронов. Под артиллерийский удар противника населенные пункты попали 163 раза.

В результате атак пострадали два человека. Инцидент произошел близ села Песчаное Беловского района, где мирные жители передвигались на автомобиле. Машина полностью сгорела, однако погибших в ходе обстрелов нет.

Повреждения получила гражданская инфраструктура в нескольких районах. В поселке Хомутовка пострадало крыльцо местной аптеки. В деревне Викторовка Рыльского района повреждены фасад и остекление неработающего магазина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 мая российские системы ПВО сбили над Курской областью 84 украинских беспилотника.

Десятого мая ВСУ 102 раза обстреляли удаленные районы региона из артиллерии.

В тот же день в Беловском районе местный житель получил осколочное ранение ноги из-за удара вражеского дрона.