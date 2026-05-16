МИД возмутился цинизмом США из-за ужесточения блокады Кубы

Tекст: Мария Иванова

Россия возмущена уровнем цинизма Соединенных Штатов в отношении Кубы, передает ТАСС. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил об этом журналистам 16 мая.

«Мы возмущены тем уровнем цинизма, с которым Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения по факту блокаду острова, а с другой стороны, демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу», – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Замглавы МИД добавил, что Москва не намерена отказываться от своей принципиальной позиции по поддержке исторически близкого государства. По его словам, Гавана оказывает России ценную поддержку на международных площадках, и страны активно взаимодействуют в вопросах формирования нового миропорядка.

Рябков также назвал текущую блокаду острова откровенным проявлением доктрины Монро, свидетельствующим о нетерпимости Вашингтона к инакомыслию в Западном полушарии

Кроме того, дипломат сообщил, что российская сторона осведомлена о недавней поездке представителей ЦРУ на Кубу и поддерживает постоянный контакт с кубинским руководством по всем аспектам происходящего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американская делегация во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом прибыла в Гавану для переговоров

В апреле Москва потребовала снять противозаконную блокаду с островного государства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объявил об оказании Гаване материальной помощи.