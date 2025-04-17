Эмир Катара отметил уровень инвестиционного сотрудничества с Россией

Эмир Катара отметил достижения в инвестиционном сотрудничестве с Россией

Tекст: Вера Басилая

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил гордость за уровень инвестиционного сотрудничества с Россией, передает ТАСС.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным эмир Катара отметил значительные достижения, особенно в таких сферах как здравоохранение и фармацевтическое производство.

Он подчеркнул, что Катар высоко ценит двусторонние отношения с Россией. В ближайшем будущем планируется обсуждение и реализация новых проектов и предложений, а также подписание ряда соглашений между странами.

Эмир также отметил, что у него и президента Путина сложились отличные личные отношения, что способствует укреплению сотрудничества между государствами.

Ранее президент России Владимир Путин отметил значительные усилия Катара по разрешению палестино-израильского конфликта и выразил сожаление, что мирные инициативы остаются невоплощенными.

Напомним, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых лидеры планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы.

