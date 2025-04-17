Путин начал переговоры с эмиром Катара в Кремле

Tекст: Александра Юдина

Переговоры между Путиным и эмиром Катара начались в Кремле, передает ТАСС.

Изначально лидеры встретились в узком составе, после чего планируется продолжить обсуждения за официальным завтраком.

Ожидается, что в ходе встречи будут подписаны несколько документов, что подтвердит обмен ими в рамках церемонии.

Представители обеих стран участвуют в переговорах в составе «достаточно представительных делегаций», что подчеркнули в Кремле.

Основными темами обсуждения станут двустороннее сотрудничество, с особым акцентом на торгово-экономические и гуманитарные вопросы. Также лидеры затронут международные вопросы, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле заявили, что Катар является добрым и важным партнером для России.