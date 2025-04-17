Кремль: Москва считает Катар добрым партнером

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля отметил, что отношения между двумя странами активно развиваются и включают частые контакты на высоком уровне, а также диалог по другим каналам, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин проведет важные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Кремле. Встреча пройдет в узком составе и продолжится за официальным завтраком, где состоится церемония обмена подписанными документами.

В Кремле высоко оценивают визит эмира Катара, подчеркивая его значимость в контексте региональных и мировых дел.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани могут обсудить украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.