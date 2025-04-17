В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.4 комментария
Путин поблагодарил Катар за усилия в разрешении ближневосточного конфликта
Путин высказал сожаление о нереализованных мирных инициатив Катара в Палестине
Президент России Владимир Путин отметил значительные усилия Катара по разрешению палестино-израильского конфликта и выразил сожаление, что мирные инициативы остаются невоплощенными.
«Очень важно было бы обсудить сегодня вопросы, связанные с горячими точками. Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является, безусловно, трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной», – сказал Путин на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает ТАСС.
Напомним, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, лидеры планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы.