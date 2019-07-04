Путин завершил переговоры с папой Римским

Президент России Владимир Путин провел встречу с папой Римским Франциском в Риме, беседа длилась около часа.

Российский лидер вместе с делегаций поднялся на второй этаж Апостольского дворца и прошел по анфиладе залов в библиотеку, там он встретился с папой Римским, передает РИА «Новости».

Путин и Франциск пожали друг другу руки и проследовали в библиотеку, где уселись за письменным столом. Фотографы и операторы сделали несколько кадров, после чего президент и папа Римский беседовали наедине.

Через час в библиотеку пригласили членов делегаций и журналистов, Путин и Франциск перешли в противоположный конец библиотеки и поприветствовали вошедших.

После аудиенции они сфотографировались вместе с членами делегации на память.

Ранее сообщалось, что в российской делегации принимали участие министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента Юрий Ушаков, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков называл темы переговоров Путина с главой Римско-католической церкви.

Напомним, Путин прилетел в Италию на переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Также российский лидер примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.