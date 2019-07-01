Путин запланировал переговоры с папой римским

Президент России Владимир Путин посетит Италию 4 июля, он проведет переговоры с руководством страны и с папой римским Франциском, сообщила пресс-служба Кремля.

«Четвертого июля состоится официальный визит в Италию президента РФ Владимира Путина. Запланированы его переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

В ходе встречи планируется обсудить ключевые вопросы сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, актуальные международные и региональные темы.

Отмечается, что Путин и Конте примут участие в российско-итальянском Форуме диалога гражданских сообществ.

Также российский лидер встретится с папой римским Франциском в Ватикане.

О возможной встрече Путина и папы римского сообщалось еще в начале июня.