Кремль подтвердил планы встречи Путина с папой Римским

Аудиенция у папы Римского Франциска планируется у президента России Владимира Путина во время предстоящего визита в Италию, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал, что в данный момент «готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у папы Римского», передает ТАСС.

Детали визита и встречи будут сообщены позже.

Представитель Кремля отметил, что визит папы Римского в Россию пока не рассматривался.

Ранее в Ватикане рассказали о предстоящей встрече Путина и папы Римского.

В РПЦ заявляли о неготовности верующих принять папу Римского в России.

Отметим, что папа Римский Франциск выражал желание побывать в России. Об этом он, в частности, сказал по дороге в Софию в начале мая 2019 года.

В Москву с паломнической поездкой уже приезжала делегация римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом.