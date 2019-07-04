Путин встретился с папой Римским

Президент России Владимир Путин прибыл в Ватикан, где встретился с папой Римским Франциском.

Торжественная встреча проходит во дворе Святого Дамазо в Апостольском дворце. Переговоры пройдут в апостольской библиотеке, передает ТАСС.

Путин прибыл к Апостольскому дворцу в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов. Вышедшего из автомобиля российского лидера встретил папа Римский Франциск.

Визит в Ватикан традиционно начинается встречей официальных гостей с главным дипломатическим церемониймейстером Святого Престола. Возле парадного входа во дворец выстраивается почетный караул роты швейцарских гвардейцев.

Как сообщает РИА «Новости», Путин прошел по залам Апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса Ватикана, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, а также российской делегации.

Российскую сторону представили министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента Юрий Ушаков, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Папа Римский встретил Путина и настоял, чтобы российский лидер прошел в библиотеку как гость первым. После небольшой фотосессии начались переговоры.

Кто первым пройдет в дверь?: Путин и Папа в Ватикане pic.twitter.com/5noPnokRwM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал темы переговоров Путина с главой Римско-католической церкви.

«Комплексу экономических вопросов будет отдан приоритет, поскольку нас волнует, что товарооборот между нашими странами все-таки никак не может достичь уровня 2013 года в 54 млрд долларов», – отметил Ушаков.

Владимир Путин приехал в Ватикан pic.twitter.com/0Gj8gIOBIb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Италию на переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Также российский лидер примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.