Путин прибыл в Италию

Президент России Владимир Путин прилетел в Италию на переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте. Также российский лидер примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ, встретится с папой Римским Франциском.

На полях переговоров будет подписан пакет документов. Внимание стороны уделят сотрудничеству в экономике. Также будут обсуждаться вопросы взаимодействия России и ЕС, ситуация в Сирии, Ливии, на Украине и Иране, передает РИА «Новости».

Также ожидается встреча Путина с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

Из аэропорта российский лидер направится в Ватикан на встречу с папой Римским Франциском, передает ТАСС. Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал темы переговоров Путина с главой Римско-католической церкви.

Из Ватикана Путин отправится на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой и на переговоры с председателем Совета министров Джузеппе Конте.

«Комплексу экономических вопросов будет отдан приоритет, поскольку нас волнует, что товарооборот между нашими странами все-таки никак не может достичь уровня 2013 года в 54 млрд долларов», – отметил Ушаков.

Форум – диалог по линии гражданских обществ, в котором примет участие Путин, собирается впервые после шестилетнего перерыва. Он создан в 2004 году для поощрения связей в различных сферах между представителями общественности двух стран.

После завершения официальной программы визита Путин собирается встретиться со своим давнишним другом, 82-летним Сильвио Берлускони. Ушаков назвал встречу «чисто дружеской».

«Они поддерживают постоянный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию, это продолжение дружеских неформальных контактов», – пояснил представитель Кремля.

Перед визитом Путин дал интервью изданию Corriere della Sera, в котором отметил, что нашу страну связывают с Италией «поистине особенные давно сложившиеся отношения», которые позволяют странам сохранять сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций.