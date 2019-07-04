Путин отметил особенность отношений России и Италии

Президент России Владимир Путин в интервью изданию Corriere della Sera отметил, что нашу страну связывают с Италией «поистине особенные давно сложившиеся отношения», которые позволяют странам сохранять сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций.

«С Италией нас связывают поистине особенные давно сложившиеся отношения. Мы продолжаем непрерывную работу в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах», – отметил российский лидер в интервью накануне визита в Италию, передает ТАСС.

«Мы ценим накопленный капитал взаимного доверия и партнерства. Поэтому мы не хотели распространять ограничения на экономические связи с Италией, но проблема заключается в том, что наши меры – ответные на незаконно введенные санкции, и мы не могли вводить их на избирательной основе», – указал президент.

При этом он отметил, что «российские меры носят частичный характер и в целом не препятствуют успешному развитию сотрудничества в области производства и инвестиций».

Путин выразил надежду, что в Европе «возобладает здравый смысл». «Первый шаг [по преодолению санкционного режима] должен сделать тот, кто его инициировал, то есть Евросоюз. Тогда Россия сможет отменить свои ответные меры», – подчеркнул глава государства

Президент также заметил, что «практически все политические силы Италии разделяют убеждение о необходимости хороших отношений с Россией».

Накануне премьер Италии Джузеппе Конте пообещал продемонстрировать президенту России итальянское гостеприимство.

Напомним, 4 июля Путин посетит Италию, проведет переговоры с руководством страны встретится с папой римским Франциском в Ватикане.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о стремлении итальянского бизнеса наладить экономическое сотрудничество с Крымом.