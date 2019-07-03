Конте пообещал отплатить Путину за российское гостеприимство

Итальянский премьер Джузеппе Конте пообещал, что продемонстрирует президенту России Владимиру Путину гостеприимство Италии.

«У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством. Меня очень тепло встречали в Москве в октябре прошлого года. Будет возможность обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания», – передает слова Конте ТАСС.

Путин прибудет в Италию 4 июля. У него также запланирована встреча с папой Римским. Ранее были названы темы переговоров.