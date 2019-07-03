Названы темы встречи Путина с папой Римским

Президент России Владимир Путин собирается обсудить в четверг с папой Римским Франциском ситуацию на Украине, в Сирии и диалог РПЦ и Римской католической церкви, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он добавил, что также запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании между Минздравом России и профильной структурой Ватикана, передает ТАСС.

«Конечно, на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы. Очень важно отметить, что стороны подходят с близких или с практически одинаковых позиций к таким важным международным темам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экологических и техногенных катастроф, защита христиан в зоне конфликтов, отстаивание общегуманистических ценностей, развитие межрелигиозного, межцивилизационного диалога», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что относительно Сирии будут обсуждаться вопросы работы по восстановлению христианских святынь и гуманитарной помощи.

«С Ватиканом у нас идет достаточно активный обмен в культурно-гуманитарной сфере, проводятся различные художественные выставки», – констатировал Ушаков.

Не исключено, что Путин и папа Римский затронут другие темы международной проблематики.

О планируемых переговорах российского лидера и главы Римской католической церкви стало известно 1 июля.