Итальянский бизнес захотел сотрудничать с Крымом

Итальянские бизнесмены заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Крымом, но пока все ограничивается нерегулярными контактами и заявлениями о намерениях, заявил посол России в Италии Сергей Разов.

«Крым привлекает итальянских предпринимателей возможностями кооперации в таких областях, как производство сельскохозяйственного и винодельческого оборудования, продовольственных продуктов, кормов для животных и другой продукции. Реальный интерес к экономическому сотрудничеству с полуостровом есть, но сегодня дело ограничивается пока нерегулярными контактами и заявлениями о намерениях налаживать это сотрудничество», – рассказал Разов, передает ТАСС.

По его словам, главным препятствием является официальная линия Евросоюза по признанию статуса Крыма, которой Италия обязана придерживаться. Вместе с тем представители Италии принимают участие в Ялтинском международном экономическом форуме, и «интерес к нему растет», подчеркнул дипломат.

Санкции ЕС против России утратили причинно-следственную связь с событиями в Крыму и на Украине и «приобрели свою дурную инерцию», считает Разов.

Италия заявляет, что санкции – это не самоцель, а способ реализации Минских договоренностей.

«Они (санкции) не должны подменять политику конструктивного диалога с Россией, без которого невозможно решение ключевых международных проблем. Рим выступает против автоматического, без обсуждения, продления санкционного режима», – сказал дипломат.

«Что же касается голосования по этому вопросу в рамках евроструктур, то здесь в конечном счете берут верх соображения блоковой дисциплины и евроатлантической солидарности, а также тот факт, что у Италии собственная, довольно непростая повестка переговоров с Брюсселем (бюджетная, миграционная и т. д.). Это, понятно, жестко ограничивает свободу рук и волеизъявления», – отметил Разов.

Посол отметил, что не готов дать точную оценку потерям от санкций, но применительно к одной Италии счет идет на миллиарды долларов и тысячи потерянных рабочих мест.

«Если в докризисном 2013 году объем итальянского экспорта в Россию составлял 14,5 млрд долларов, то в 2016 году он упал до 7,8 млрд долларов. И хотя в последние два года имел место рост итальянского экспорта и двустороннего товарооборота, он обладал лишь восстановительным характером и пока далек от рекордных показателей», – сказал Разов.

Также сложностью для итальянского бизнеса являются антироссийские санкции США.

Американские власти используют угрозу применения «санкций за нарушение санкций» как против своих компаний, так и против компаний других стран, в том числе европейских.

Соединенные Штаты злоупотребляют востребованностью финансовой системы в международных расчетах и тесными связями европейских компаний с Америкой.

«Идущие из-за океана санкционные волны, угроза, как говорят здесь некоторые, «дружественного огня» создают атмосферу неопределенности, неуверенности относительно перспектив сотрудничества с Россией, особенно масштабного и долгосрочного», – заключил посол.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте запланированы на 4 июля.