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    16 апреля 2025, 17:10 • В мире

    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны

    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны
    @ AHMED MARDNLI/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый в этом на сегодняшний день больше не заинтересован?

    США проинформировали Израиль о планах в ближайшие два-три месяца начать вывод американского контингента из Сирии, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на источники. По их словам, Израиль пытался предотвратить этот сценарий, но убедить американских коллег изменить позицию не удалось. По словам неназванного израильского чиновника, Израиль опасается, что вывод американского контингента позволит Турции расширить свое влияние в Арабской Республике.

    В феврале NBC со ссылкой на источники сообщал, что из-за «заинтересованности» Дональда Трампа в этом вопросе Пентагон начал разрабатывать план вывода американских военных с территории Сирии через 30, 60 и 90 дней. Президент США, комментируя публикацию, говорил, что намерен принять решение на этот счет.

    Точная численность американских войск в Сирии неизвестна. В 2021 году после первой попытки Дональда Трампа вывести войска из Сирии в стране должны были остаться 900 американских военнослужащих, включая спецназ «зеленых беретов». Но, судя по всему, в каденцию Джо Байдена численность контингента была возвращена к прежним 2,2 тыс. человек.

    Они сконцентрированы на 10 военных базах, которые расположены в основном в экономически важных районах Сирии, а также в Курдистане и на границе с Ираком. Всего в период по 2015-2018 года американцы построили в Сирии 12 баз и четыре аванпоста с вертолетными площадками, часть из которых была демонтирована или передана курдам. Сейчас четыре базы находятся в нефтеносных районах провинции Дейр-эз-Зор и пять – в провинции Хасака, где помимо нефти расположены плодородные земли. Самая крупная база – ат-Танф, где находится также лагерь беженцев, расположена на границе с Ираком и задумывалась как приграничный аванпост для прикрытия позиций в Ираке. На практике это даже не база, а обширная территория, просто оккупированная американцами и снабжаемая из Ирака.

    Опасения Израиля сводятся к тому, что вывод американских войск и баз с территории Курдистана приведет к тому, что Турция постарается войти в эти зоны и там закрепиться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «любая сторона (имеется в виду Турция – прим. ВЗГЛЯД), которая попытается дестабилизировать Сирию, обнаружит, что мы поддерживаем сирийское правительство. Мы не допустим разделения Сирии или возврата к тому, что было до 8 декабря. Любой, кто стремится спровоцировать конфликт в Сирии, окажется перед нами».

    Турция уже присутствует на бывших сирийских правительственных базах Тадмур и Т4, что сильно нервирует Тель-Авив. В Израиле недвусмысленно заявляют, что постоянное присутствие турецких войск на этих стратегических позициях представляет собой «пересечение красной линии» и «может напрямую нанести ущерб свободе действий ЦАХАЛа в северном секторе».

    Тут уже не совсем понятно, что в Израиле понимают под «северным сектором». Исторически это были Голанские высоты, которые считаются стратегическими воротами в оба направления – и в Иудею и Самарию, и на Дамаск. Но они уже административно присоединены к Государству Израиль. В прошлом году после развала правительства Башара Асада ЦАХАЛ перевалил через хребет и занял сирийские земли в ста километрах от Дамаска в провинции Кунейтра. Заговорили даже о создании какого-то марионеточного «друзского государства» как буфера.

    Тут надо помнить, что в Израиле не воспринимают всерьез существующие и международно признанные границы на Ближнем Востоке по идеологическим и религиозным причинам. Это все – Земля обетованная, она целиком должна принадлежать народу Израиля, ибо так в Торе написано. Это вечно, а все эти линии на картах – явление временное, и их можно как угодно передвигать, несмотря на вялое сопротивление международного сообщества.

    В публичной риторике аннексии территорий объясняются соображениями безопасности Израиля, что отчасти соответствует действительности.

    В таком контексте Израиль не претендует на Дамаск и ратует за сохранение территориальной целостности Сирии, поскольку эта самая целостность сейчас Израилю выгодна. Появление же на территории Сирии турецких войск и возможное размежевание с курдами под турецким же протекторатом нервирует Тель-Авив.

    Вообще любое усиление Турции в регионе воспринимает как угроза безопасности Израилю. Во-первых, Тель-Авиву не нужен региональный соперник с историческими амбициями, а, во-вторых, риторика Эрдогана в последние годы уж совсем стала антиизраильской. Хотя для Анкары это может быть и ситуативным ходом, поскольку ранее и Турция и Израиль находили общий язык на почве понимания того, что они на Ближнем Востоке – единственные неарабские государства. Сейчас этот контекст утерян.

    Противники вывода американских войск из Сирии утверждают, что курды лишатся остатков внешней защиты. В период первого вывода американских войск из Сирии Вашингтон обвиняли в предательстве доверившихся им курдов, что во многом правда. С другой стороны, курды сами сделали свой выбор и к тому же активно вторгались в некурдские районы, а затем требовали за уход обратно преференций и уступок со стороны Дамаска. Это выглядело как мародерство под крылом у США. Так было в провинции Дейр-эз-Зор с ее нефтью и даже в Ракке, где курды никогда не жили. Кстати, американская база в Ракке была закрыта в числе первых еще в 2017 году.

    Кроме того, совершенно не понятно, что делать с многочисленными тюрьмами, в которых содержится до 50 тыс. человек, из которых около 9 тыс. – активные боевики бывшего ИГИЛ. Отдельная история с беженцами в ат-Танфе, которые могут попытаться прорваться в Ирак, и теми сирийцами некурдского происхождения, кто активно сотрудничал с американцами. То есть, администрация Трампа может столкнуться с гуманитарным кризисом, схожим с тем, что было в Афганистане при Джо Байдене. А Трамп резко критиковал администрацию Байдена за позорное бегство из Кабула.

    Как вообще оказалось, что американские войска прочно обосновались на чужой территории? Все начиналось по классическому сценарию «борьбы против авторитарного режима» Башара Асада в период Барака Обамы.

    Сперва кто-то в Вашингтоне решил, что эти бородатые люди с автоматами – сторонники демократии и из них надо сколотить регулярную «Свободную армию Сирии». Получив американское оружие, бородачи тут же перестали мимикрировать и вернулись в свое исходное состояние, то есть объявили себя группировками ИГИЛ* и «Джейш аль-ислам».

    Осенью 2014 года президент Обама в обращении к нации заявил о начале военной операции против ИГИЛ в Сирии, что означало на первом этапе бомбардировки, а затем привело к вводу наземных сил. Представитель Госдепа Джейн Псаки тогда специально разъясняла, что Вашингтон разрешения Дамаска на все это не спрашивал, а только «предупредил» сирийцев, чтоб они не вмешивались.

    В 2015 году поддержанные США так называемые «демократические сирийцы» начали крупное наступление на севере страны и заняли Манбидж. И уже президент Трамп распорядился перейти от тактики выдавливания боевиков к наземным боевым действиям против них.

    В 2018 году тот же Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии, игнорируя при этом решающую роль российского контингента и существование «заповедника Идлиб». В 2019 году после ликвидации лидера ИГИЛ в Идлибе США официально заявили о завершении военной миссии в Сирии. Но при этом Трамп распорядился передислоцировать американских военнослужащих в нефтеносные районы для их «защиты».

    Все это время Дамаск никто ни о чем не спрашивал, и сирийское правительство неоднократно заявляло о недопустимости присутствия иностранных войск на ее территории. Хрупкое равновесие держалось за счет налаженного контакта между российским контингентом, который находился в САР по приглашению законного правительства, и американскими военными на местах..

    «Это не наша война», – неоднократно говорил Трамп. Его стало тяготить присутствие в Сирии без явной для этого цели.

    Барак Обама вводил войска в Сирию по идейным мотивам «распространения демократии», а Трамп таких мотивов не знает вовсе. Некоторое время его удерживали от такого решения доходы от нефтеносных полей, но скоро стало понятно, что большая часть нефти уходит в Турцию по нелегальным каналам, и прибыли от этого гораздо меньше, чем очевидных проблем и трат на содержание войск.

    Сирия сейчас для администрации Дональда Трампа – настолько токсичный актив, что опасения Израиля в Вашингтоне не воспринимаются. Сирия – единственная точка на карте мира, где американские войска вовлечены в непонятую чужую войну, в которой преследуют и охраняют чужие же интересы. Контакты с новым сирийским правительством постепенно налаживаются, и присутствие американских военнослужащих в Сирии потеряло всякий смысл. Кроме того, Трамп помнит, что в 2018 году Великобритания, Франция и Германия отказались заменить своими контингентами американские войска и тем самым интернационализировать иноземное военное присутствие в Сирии. Это еще один повод спросить с европейцев, какие они на самом деле союзники.

    Таким образом, решение о выводе американских войск из Сирии стало неизбежным именно сейчас. Это уже не та Сирия, которую мы знали, и Трамп готов предоставить региональным игрокам возможность разбираться там самим с собой. Последствия этого шага оценить пока сложно, но стоит сказать, что американский контингент и так уже не слишком влиял на события. Его просто игнорировали, и американцы охраняли там в основном самих себя и тюрьмы. А курды просто сделали не ту ставку, что с ними происходит регулярно последние двести лет.

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