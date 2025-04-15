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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    6 комментариев
    15 апреля 2025, 17:21 • Видео

    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе

    Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Во-первых, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне. Иронично, что теперь российский газ должен составить конкуренцию и обезопасить Европу. Во-вторых, надо спасать оставшуюся промышленность Европы. Как и когда Газпром сможет нарастить экспорт в Европу? Подробности

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    Как будущий иноагент возглавил российский МИД

    Андрей Козырев, глава российского МИДа времен президента Ельцина, признан иностранным агентом. Как получилось, что один из ключевых постов в федеральном правительстве когда-то получил человек, деятельность которого на посту министра иностранных дел заставляет говорить в лучшем случае о непрофессионализме, а может быть, и о чем-то худшем? Подробности

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    Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом

    Удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ – политики разного уровня потребовали от генералов отказаться от проведения таких мероприятий в жилых кварталах. Эти призывы, как считают эксперты, окончательно сломали многолетнюю игру офиса Зеленского и генералитета ВСУ, которые прикрывались мирными жителями и конвертировали их гибель в расширение санкций против России и новые поставки оружия. Подробности

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    Бывшая колония продолжила унижение Франции

    Едва президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что надеется на потепление в отношениях с бывшей французской колонией Алжиром – как грянул гром. Алжир высылает 12 французских дипломатов. И хотя, казалось бы, политический вес двух стран несопоставим, в реальности Парижу ответить на это совершенно нечем. Почему? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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