В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.5 комментариев
При взрыве газовоздушной смеси в гаражах в Новосибирске пострадал мужчина
В Новосибирске при разборе завалов гаражей после взрыва газа нашли пострадавшего
Во время разбора завалов двух гаражей в Новосибирске спасатели обнаружили мужчину с ожогами и зажатой ногой, сообщает ГУ МЧС по региону.
Согласно сообщению ГУ МЧС по региону, мужчина был найден в яме под машиной и грудой бетона с ожогами и, предположительно, зажатой ногой, передает РИА «Новости».
Сотрудники пожарных подразделений МЧС и местной муниципальной аварийно-спасательной службы продолжают разбор завалов, используя специальный инструмент для обеспечения доступа к пострадавшему. Их цель – как можно быстрее освободить мужчину и обеспечить его безопасность.
В четверг днем в Ленинском районе Новосибирска, в гаражном кооперативе, произошло обрушение двух гаражей. На момент сообщения о взрыве газовоздушной смеси информации о пострадавших не поступало.
В конце марта в поселке Красногорский Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме, в результате которого погибла женщина и пострадали три человека.
Ранее в результате взрыва газовоздушной смеси в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале пострадали два человека. Минэнерго Дагестана назвало причиной взрыва в магазине Махачкалы утечку на газопроводе.