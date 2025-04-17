При взрыве газовоздушной смеси в гаражах в Новосибирске пострадал мужчина

В Новосибирске при разборе завалов гаражей после взрыва газа нашли пострадавшего

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно сообщению ГУ МЧС по региону, мужчина был найден в яме под машиной и грудой бетона с ожогами и, предположительно, зажатой ногой, передает РИА «Новости».

Сотрудники пожарных подразделений МЧС и местной муниципальной аварийно-спасательной службы продолжают разбор завалов, используя специальный инструмент для обеспечения доступа к пострадавшему. Их цель – как можно быстрее освободить мужчину и обеспечить его безопасность.

В четверг днем в Ленинском районе Новосибирска, в гаражном кооперативе, произошло обрушение двух гаражей. На момент сообщения о взрыве газовоздушной смеси информации о пострадавших не поступало.

В конце марта в поселке Красногорский Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме, в результате которого погибла женщина и пострадали три человека.

Ранее в результате взрыва газовоздушной смеси в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале пострадали два человека. Минэнерго Дагестана назвало причиной взрыва в магазине Махачкалы утечку на газопроводе.